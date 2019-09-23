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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.09.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Hakkı Çelikel: Beraberliğe çok sevinmiyoruz

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Hakkı Çelikel: Beraberliğe çok sevinmiyoruz

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde şimdiye kadar sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda mağlup olmama geleneğini sürdürdü.

Önceki yıl yükseldiği Süper Lig'de gösterdiği performansla lige renk kalan Malatya ekibi, büyük takımlara karşı da zorlu bir deplasman özelliği kazandı.
Taraftarı önünde özellikle Galatasaray'a karşı gösterdiği başarılarla taraftarını sevindiren sarı-siyahlılar, dün oynanan maçta da 1-1 berabere kalarak İstanbul temsilcisine karşı yenilmezlik serisini sürdürmeye devam etti.

İlk Süper Lig deneyimini yaşadığı 2017-2018 sezonunun 16. haftasında Galatasaray ile sahasında oynadığı maçı 2-1 kazanan Malatya ekibi, geçen sezon ise 10. haftada evinde karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 2-0'lık skorla geçti.

Galatasaray'a karşı bu sezon da geçit vermeyen sarı-siyahlıların 1-1 berabere kalarak, sarı-kırmızılılara karşı bileği bükülmedi.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında kural hatası mı var Açıklama geldi...
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında kural hatası mı var? Açıklama geldi...

- "Galip de gelebilirdik"

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1-1 berabere kaldıkları Galatasaray maçında iyi mücadele ettiklerini söyledi.
Futbolcuları gösterdikleri performanstan dolayı kutlayan Çelikel, şöyle devam etti:

"Karşılaşmada Galatasaray gibi bir camia vardı. Biz bunun bilincinde sahaya çıktık. Karşılaşmaya iki taraf da kontrollü başladı. İlk yarı en az 2-3 pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Rakibin geldiği pozisyon ise gol oldu. Daha sonra oyunu toparladık ve golü bulduk. Nihayetinde maç berabere bitti. Çok sevinemiyoruz ama üzülmüyoruz da artık önümüzdeki maçlara bakacağız."

Çelikel, sahalarında oynadıkları maçlarda Galatasaray'a üstünlük sağladıklarını hatırlatarak, "Galip de gelebilirdik ama Galatasaray'a karşı yenilmezlik serimizi sürdürdük çok şükür. Galatasaray gibi bir takımla berabere kalmak da önemli. Galatasaray'a yenilmediğimiz için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Sergen Yalçın, 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından bu açıklamaları yaptı...

"Kazandığımız bir puandan dolayı mutluyuz"BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçta kazandıkları bir puan için mutlu olduklarını söyledi.
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Hakkı Çelikel: Beraberliğe çok sevinmiyoruz

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