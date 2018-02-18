Hakkari Çukurca’da öğrencilere 3 büyüklerden anlamlı yardım
Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Emir Sarıgül, Fenerbahçeli yönetici Şekip Mostoroğlu ve Beşiktaşlı yönetici Hüseyin Mican'dan anlamlı yardım...
Çukurca Emniyet Müdürlüğünün girişimleri sonrasında Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Lisesi’nde öğrencileri mutlu edecek önemli bir yardıma imza atıldı.
Sarı kırmızılı eski yönetici Emir Sarıgül’ün katkıları ile forma, futbol topu, eşofman, ayakkabı, atkı ve bereden oluşan spor malzemeleri öğrencilere teslim edildi.
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