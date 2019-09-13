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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Adil DEMİRÇUBUK
13.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Hakemleri tebrik bile etmeyin'

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'Hakemleri tebrik bile etmeyin'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bitmek bilmeyen hakem tartışmalarını minimuma indirmek ve soyunma odası koridorlarında yaşanan tatsız olayları sona erdirmek için bir dizi özel tedbir aldı.

 Türk futbolunun marka değerine zarar veren ve toplumu gereksiz yere geren bu tür olumsuzluklara karşı savaş açan başkan Özdemir, profesyonel liglerde yer alan tüm kulüplere çok kısa süre içinde iki ayrı uyarı yazısı  gönderdi. Sezon öncesi TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş imzasıyla bir yazı gönderilmesini sağlayan Özdemir, bu kez kendi imzasının bulunduğu birer uyarı mektubu ileterek, kulüp yöneticilerine ‘kurallara uymayanlara’ kesinlikle taviz verilmeyeceği mesajını iletti. 3 Eylül Salı günü kulüplere ulaşan yazıda, kulüp başkanları ve yöneticilerden, hakemlere hiçbir şekilde yaklaşmamaları ve akredite olmadıkları yerlere girmemeleri istendi. Özdemir’in uyarı yazısı özetle şöyle:

Tüm kulüpler akreditasyon sistemini eksiksiz uygulayacak

“Kulüp başkanları ve yöneticilerinin veya akredite olmayan kişilerin, müsabaka hakemlerine iyi dileklerini sunmak veya başarılar dilemek gibi niyetlerle olsa da akredite edilmedikleri hakem odasına girmeleri, yükümlülüklerin ihlal edilmesi sonucunu doğuracaktır.
Bu davranışlar her ne kadar iyi niyetli olarak gerçekleştiriliyor olsa da, aksi yöndeki amaçlarla da kullanılabileceğinden veya yanlış anlamalara sebebiyet verebileceğinden, akreditasyon sisteminin işletilmesi ve kişilerin akredite edilmediği alanlara girmemeleri gerekmektedir.”

Yetkisiz yerlere girip maçın düzenini bozanlara 3 yıl hapis

Uyarı yazısının ikinci bölümünde kulüp yöneticilerinden ‘akredite olmadıkları yerlere kesinlikle girmemeleri’ istenerek şu ifadeler kullanıldı: 

Müsabaka için seyircilerin kabulüne başlanmasından, müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadarki zamanda yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, sporcu çıkış tünellerine girenler ‘3 aydan 1 yıla kadar hapis’ veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Fiilin müsabakanın seyrini veya düzenini bozması halinde fail, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Müsabakanın yapıldığı yerler ile sporcular ve görevlilere tahsis edilmiş yerlere yetkisiz olarak girenlere hapis veya adli para cezası verileceği düzenlenmiştir. Kulüplerin, ilgili kanunla suç olarak düzenlenen bir ihlalde bulunmamaları için Akreditasyon Talimatı hükümlerine uyulması konusunda gerekli özen ve dikkati göstermelerini rica ederim

 

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