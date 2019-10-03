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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Adil DEMİRÇUBUK
03.10.2019 - 07:54, Son Güncelleme:

Hakemlere 'Arslanboğa Kriteri'

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Hakemlere 'Arslanboğa Kriteri'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bundan sonra kendisini itip sahada rencide eden futbolcuyu, Suat Arslanboğa gibi atmayan her hakemin profesyonel sözleşmesini sonlandıracak.

Beşiktaş-Başakşehir maçında kendisini iten Adem Ljajic’i atmayan Arslanboğa’nın bu kararı emsal olacak. Merkez Hakem Kurulu  (MHK) sezon başında hakemliği küçük düşürücü davranışlara taviz vermemeleri için hakemleri uyardı.

MHK Hakem Danışmanı Jaap Uilenberg de ayrıca uyardı. Üstelik son uyarı Beşiktaş-Başakşehir maçı öncesindeydi. MHK, tüm hakemleri tek tek uyarıp, “Bu tür hareketler Türk hakemliğine, futboluna ve TFF’ye karşı yapılıyor.

Asla affetmeyeceksiniz” dedi. MHK, Arslanboğa kararıyla da  “Faulü görmeyebilirsiniz veya hatalı penaltı verebilirsiniz. Bunun neticesinde birkaç maç dinlendirilirsiniz. Ama hakemliği yerin dibine batırırsanız hakemliğiniz biter” mesajını somut verdi. Arslanboğa cezasından sonra hakemler yine uyarıldı. Bu arada Arslanboğa MHK’dan özür diledi. Artık ‘Arslanboğa Kriteri’ ile birlikte aynı hatayı Cüneyt Çakır da yapsa, affedilmeyecek.

Beşiktaş, Wolverhamptona hazır
Beşiktaş, Wolverhampton'a hazır

Hakemlere Arslanboğa Kriteri

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