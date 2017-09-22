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Hakemin dikkati 12 kişilik Real Madrid'i engelledi

Real Madrid-Real Betis maçının 72. dakikasında Modric-Mayoral değişikliği sırasında eflatun beyazlılar sahada 12 kişi oldu. Dikkati sayesinde Real Madridli futbolcuların sahada bir oyuncu fazla olduğunu fark eden maçın hakemi, teknik direktör Zidane'ı uyararak Modric'in kenara gelmesini sağladı ve olası bir skandalın önüne geçti.

Hürriyet Haber
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La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid'in sahasında Real Betis'e 1-0 yenildiği maçta oldukça ilginç bir an yaşandı.

Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Zidane, mücadelenin 72. dakikasında Modric'i oyundan çıkararak Mayoral'ı sahaya sürmek istedi. 4. hakemin değişiklik tabelasını kaldırdığı sırada Mayoral oyuna girdi ancak Modric, fark etmediği için kenara gelmedi.

HAKEM UYARDI
Sahada 12 kişi futbolcusu olan Zidane'ı karşılaşmanın orta hakemi Lahoz uyardı ve Modric'in oyundan çıkmasını sağladı. Bu ilginç anın ardından mücadele kaldığı yerden devam ederken Real Madrid'in sahada 12 kişi kaldığı görüntü İspanyol basınında geniş yer buldu. (Yeni Şafak)

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