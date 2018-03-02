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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Hakemi yere seren o taraftara 4.5 yıl hapis istendi!
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Sıradaki Haber: Quaresma, Fenerbahçe maçlarında sakin kalamıyor!

Futbol
Damla GÜLER
02.03.2018 - 12:53, Son Güncelleme:

Hakemi yere seren o taraftara 4.5 yıl hapis istendi!

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Bu sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yan hakem Tarık Ongun’a tribünden yabancı madde atarak yaralanmasına neden olan 2 taraftar hakkında 4,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.  Tarık Ongun taraftarlardan şikayetçi olmadı.

22 Ekim 2017 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olaylı geçmiş, taraftarlar sahaya yabancı madde atmıştı. Atılan maddelerden bazılarının isabet ettiği yan hakem Tarık Ongun dizlerinin üzerine çökerek bir süre yerde kalmıştı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 120Karabükspor - Galatasaray
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    MS2
    1,10
    8139kez oynandı
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Yaşanan bu olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Bürosu Savcılığı resen soruşturma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen savcılık Galatasaraylı iki taraftarı tespit etti.

Gözaltına alınan taraftarlar L.M.Y ve D.B savcılıkta verdikleri ifadede bir anlık sinirle sahaya yabancı madde attıklarını kabul etti. Şüpheli L.M.Y ifadesinde, su şişesi attığını, şüpheli D.M ise boş olan karton kahve bardağı attığını söyledi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 143Fenerbahçe - Akhisar Bld.
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TARIK ONGUN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Hakem Tarık Ongun ise savcılığa verdiği ifadede, arkasının dönük olduğu sırada tribünlerden yabancı madde atıldığını ve bu maddelerin çenesine ve dizine geldiğini söyledi. Atılan maddelerden sersemleştiğini söyleyen Ongun bir anda dizlerinin üstüne çöktüğünü anlattı. Tarık Ongun kendisine yabancı madde fırlatan taraftarlardan ise şikayetçi olmadı.

4,5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ
İfadelerin ardından iddianame düzenleyen savcılık, spor müsabakalarında işlenen “kasten yaralama ve mala zarar verme” kapsamındaki suçların şikayete bağlı olmadığından şüpheli taraftarlar L.M.Y. ve D.B. hakkında “kamu görevlisi hakeme yönelik görevinden dolayı kasten yaralama” suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Her iki şüpheli hakkında ayrıca en az 1 yıl maç müsabakalarını seyirden men cezası verilmesini talep etti.

Hakemi yere seren o taraftara 4.5 yıl hapis istendi

 

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