Hakeme yumruk atmanın bedeli 3.500 TL!
Geçen sezon İstanbul Süper Amatör Lig Klasman Grubu’nda oynanan Yeşilköyspor-İstanbulspor maçında hakem Sezen Yalçın’a yumruk atan M.A.A hakkında açılan dava sonuçlandı. O sezon Yeşilköyspor’da oynayan futbolcu 3500 TL para cezasına çarptırıldı.
SAL Klasman Grubu’nun 6. haftasında İBB Bayrampaşa Stadı’nda oynanan Yeşilköyspor-İstanbulspor müsabakasında Yeşilköyspor’dan M.A.A. isimli futbolcu, aleyhine verilen penaltı kararı sonrası B Klasman Hakemi Sezer Yalçın’a yumruk atmış, devamında çeşitli hakaret ve tehditlerde bulunarak maçın tatil olmasına yol açmıştı. Yalçın, bu olay sonrası darp raporu almış ve saldırgandan şikayetçi olmuştu.
Yaklaşık bir yıldır süren ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından da yakından takip edilen saldırı davasının ikinci celsesi bugün görülürken mahkeme heyeti, söz konusu müsabakada görevli diğer hakemlerin ifadelerine başvurdu. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ve dördüncü hakemi de Yalçın’ın fiziki saldırıya uğradığını doğrularken duruşmada söz hakkı verilen sanık M.A.A. ise gerçekleştirdiği eylemden ötürü pişman olduğunu bildirdi.
Müşteki, tanık ve sanık ifadelerinin dinlenmesi sonrası karar açıklanırken mahkeme, sanık hakkında “kasten yaralama” ve “tehdit” suçlarından ayrı ayrı olmak üzere toplamda 3500 TL adli para cezasına hükmetti. Söz konusu bu cezanın, sanığın 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlememesi halinde ertelenmesine karar verildi.
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