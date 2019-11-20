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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
20.11.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Hakeme tekme atmıştı, ilk kez konuştu! "Kimsenin ahı kimsede kalmaz..."

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Kayseri Süper Amatör Küme’de yarıda kalan Kayseri Sağlıkspor ile Trend Gayrimenkulspor maçında kırmızı kart gören ve ardından hakeme tekme atan Seyfettin Yesügey, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kayseri Sağlıkspor futbolcusu Seyfettin Yesügey, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Öncelikle bu tatsız olayı yaşadığım için üzgünüm yaptığım davranış doğru bir davranış ve kendime yakışır bir davranış olmadığının farkındayım. Beni bilen herkes bilir hayatım boyunca saygılı ve herkes tarafından sevilen bir insan olarak bilindim asla kötü anılmadım. Kendi hayatımda ve 12 yıllık futbol hayatım boyunca bir suça girişmedim, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmadım. 12 yıllık futbol hayatımda bir kez olsun şimdiye kadar kırmızı kart görmedim. 3 yılımı profesyonel olarak sürdürdüğüm futbolu sene başında yaşadığım bütün haksızlıklardan sonra 8 yaşından beri futbolcu olmak hayalini kuran içimdeki çocuğu öldürdüm ve aileme yük olmamak için, üniversite sınavına hazırlanabilmek için Kayseri’ye döndüm. Hiç bulaşmak istemediğim Süper amatör camiasına, BAL Liginden gelen büyük paraları reddederek büyük hatırlarla Sağlıkspor kulübü ile anlaşıp Kayseri’de kaldım. Herkes olaylara kendi merceğinden bakıyor, ağzı olan futbol cahili insanlar halı saha da yürümeyi bile beceremeyen insanlar başımıza spor yorumcusu olarak çıkıyor. Gel gelelim asıl meseleye maçta yerde tedavi gören bir oyuncu vardı bende topu elime aldım öncesinde gol kaçırmıştım ve geride olmanın psikolojisiyle topa karşı kendi kendime mırıldanarak ortaya doğru gidiyordum. Yan hakem karşı hiç bir kötü kelime bile etmeden topu istediğinde hakemin eline atmıştım ve ardından mırıldanışı mı üstüne alındı ve orta hakemi yanına çağırdı daha sonra orta hakemi olayı anlamadan dinlemeden bana kırmızı kartı çıkardı. Bir futbolcuyu oyundan atmak bu kadar kolay mı? Neye dayanarak atıyorsun? Daha sonrasın da hakeme karşı ağzımdan tek bir kötü kelime dahi çıkmadan o anın verdiği stresle 2 kere ittim ve kenarda arkadaşlarım beni sakinleştirmek için çektiler asıl mesele bu değil herkes diyor ya tarafsız medya diye hepiniz taraflısınız, üfürmeyi, bir insanın ayağını kaydırmaya çalışmaktan muhteşem derece de zevk alıyorsunuz ama unutmayın "etme bulma dünyası". Daha sonrası orta hakem maçı birden tatil etti, neye dayanarak bir anda bunu iptal edebiliyorsun? Bir takımın, gece gündüz çalışıp beş parasız idmana gelen kişilerin emekleriyle oynamak bu kadar kolay mı? Asıl olaylar burada başlıyor ama her ne hikmetse bütün ihale benim üstüme yıkılmaya çalışılıyor. Ben kimsenin namusuna sövecek kadar düşük seviyeli bir insan değilim. Ama nedense hakemin bana ettiği küfürlerin hiç biri ortaya yansımıyor. Sahiden adalet bu mu? 20 yaşındayım ama futbolda ki bütün her şeyden nefret ettirdiniz. Hayatım boyunca karakol kapısından geçmedim 1 gece nezarethane de kalınacağını duyunca şok geçirdim. Bu kadar kolay mı her şey? Bir insanın ayağını kaydırmaya çalışmaktan bu kadar kolay mı? Şimdiye kadar bu olay hakkında konuşmadım ama şunu unutmayın hiç kimsenin ahı kimse de kalmaz. Herkes her şeye kendi merceğinden bakmayı bıraksın işine gücüne baksın. Bilen bilmeyen ortaya çıkmasın.”

Kırmızı kartı gördü hakeme saldırdı
Kırmızı kartı gördü hakeme saldırdı!

Hakeme tekme atmıştı, ilk kez konuştu Kimsenin ahı kimsede kalmaz...

Hakeme tekme atmıştı, ilk kez konuştu Kimsenin ahı kimsede kalmaz...

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