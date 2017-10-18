Yunanistan’da Xanthi ile AEK Atina arasında oynanan maçta ev sahibi Xanthi’nin başarılı ismi Brito 40. dakikada kullandığı frikikten golü bulan isim oldu.
Ancak maçta bu frikik golünün önüne geçen bir an yaşandı. Frikiğin kullanılacağı yeri belirlemek için maçında hakemi sprey ile Brito’yu uyarırken, spreyden çıkan köpük Brito’nun kramponlarına geldi.
Brito bu durumun üzerine gülerek kramponlarını hakemin çorabına sildi. Maçın hakemi bu hareketin ardından Xanthi oyuncusu Brito’yu sarı kart ile cezalandırdı.
Brito ise kartın hıncını rakip takımdan çıkardı ve frikik vuruşunu gole çevirdi.(Skor)