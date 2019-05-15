Hakeme ateş püskürdü! "Kupayı Galatasaray'a hediye etti"
Akhisarspor'un Galatasaray'a mağlup olarak kupayı kaptırdığı maçın ardından Güray Vural, hakem Arslanboğa'ya çok sert ifadelerle yüklendi.
Güray Vural maç sonunda, "Galatasaray'ı tebrik ediyorum, bizim tepkimiz Galatasaray'a değil. Hakemle ilgili söyleyecek çok şey var, burada söyleyemeyeceğim de çok şey var. Zaten bizi ligden düşürdü, bugün de kupayı Galatasaray'a hediye etti. Bizim 9 maçımızı yönetmiş, 9'unu da kaybettik. Galatasaray 10'da 10 yapmış. Süper Lig'in en iyi hakemini finale vermeleri lazım, Süper Lig'in en iyi hakemi Suat Arslanboğa mı? Yazık, herkese yazık. Yazıklar olsun Suat Arslanboğa'ya. Allah belasını versin" sözleriyle tepki gösterdi.
Akhisar cephesi maçın ardından basın toplantısında bu açıklamaları yaptı...
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