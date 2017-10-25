Hakemden antrenöre hayat öpücüğü

Eitorf ile Siegburg takımları arasındaki maç oynanırken Siegburg antrenörü 32 yaşındaki Chris Schöpper birden fenalaşarak yere düştü. Saha kenarındaki hareketliliği farkeden 48 yaşındaki hakem Şener Taşdemir maçı durdurdu. Taşdemir saha kenarında gidince genç antrenörün nefes alamadığını ve morarmaya başladığını fark etti.

Hakem kursunda ilk yardım kursu gören Taşdemir olayı şöyle anlattı:

"Antenörün dili içeri kaçmıştı. Kilitlenen çenesini açıp parmağımla dili çıkardım. Ancak nefes alamıyordu. Bize öğrettikleri gibi kalp masajı yaptım, sonra da hem ağızdan hem burnundan suni nefes verdim. Nabzı çok hafif de olsa atmaya başladı. Bu sırada ilkyardım ekibi geldi ve cihazla suni nefese devam etti."

İlk müdahalesi yapılan antrenör daha sonra helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Genç antrenörün hayatını kurtaran hakem Şener Taşdemir iki takım yöneticeliriyle görüşerek maçı tatil etti.