Hakem hatası var ama kollama yok

Mehmet Y. Yılmaz: Başakşehir ile Beşiktaş’ın kollanıp kollanmadığını ligin sonunda göreceğiz ama Fenerbahçe’ye kartlar kolay çıkıyor.

Uğur Vardan: Başakşehir ve Beşiktaş’ın kollandığına dair bir kanaate sahip değilim. ve eski bir söz vardır: Büyük takım hakemi de yener!

Uğur Meleke: Kocaman’ın elbet bir gerekçesi vardır ama Fenerbahçe iyi oynuyor da mı engelleniyor? Peki öyleyse tribünler neden dolmuyor?

Mehmet Arslan: Hakemlerin şu veya bu takımı kolladığını düşünmüyorum ama Fenerbahçe de hakem hatalarıyla çok sıkça karşılaşıyor.

1- Terim, yenilgiye değil, kaliteyi yansıtmamaya isyan etti. Tudor sonrası yükselmiş bir kalite var mıydı?

2- F.Bahçe, iyi oynadı ama yine bireysel hatalarla puan kaybetti. Ama en azından Valbuena tartışması bitti mi?

3- Kocaman, Beşiktaş ve Başakşehir’i kollayan bir düzen olduğunu söyledi. Kocaman bu tespitinde haklı mı?

4- Fenerbahçe futbolun dizayn edildiğini ve FETÖ temizliğinin tam yapılmadığını açıkladı. Ne diyorsunuz?

5- Beşiktaş, deplasman krizini bir türlü aşamıyor. Sizce Şenol Güneş bu sezon neleri yanlış yapıyor?

6- Emre Belözoğlu, Konya’da küfürden ötürü atıldı. Şimdi o da Caner Erkin gibi 6 maç ceza almalı mı?

MEHMET Y. YILMAZ: FATiH TERiM’E BiRAZ DAHA ZAMAN TANIMAK GEREK

1- Terim, oyun kalitesinden yakındı ama kendi tercihlerini de sorgulamalı. Bu kalite düşüklüğünü yaratan nedenlerden en önemlisi sahaya sürülen 11 ve onların diziliş biçimi olmasın? Tudor sonrasında ne değişti sorusunun yanıtını da henüz alabilmiş değiliz, biraz daha zaman tanımak gerek Terim’e.

GIuLIANO VE JANSSEN GERi DÖNÜNCE GÖRECEĞiZ

2- Valbuena tartışması bitmedi bence. Giuliano ve Jansen döndüğünde de Valbuena 11’de olursa o zaman bitti diyebiliriz. Bireysel hatalar da sürpriz değil. Mehmet Topal’ın stoperdeki ilk hatası değildi, Volkan da zaten alamayacağı bir top için oraya kadar koşturmamalıydı ama bunu hep yapıyor.

HAKEMLERiN KAFASINDA BiN TiLKi DOLAŞIYOR SANIRIM

3- Beşiktaş ve Başakşehir kollanıyorlar mı ligin sonunda toplu bir değerlendirme yapınca anlayacağız. Ama F.Bahçe’nin rakiplerine çıkması gereken sarı ve kırmızı kartların, Fenerbahçeli oyunculara çıktığı kadar kolay çıkmadığı da su götürmez bir gerçek. Hakemlerin kafalarında yine bin türlü tilki dolaşıyor sanırım.

POLiS-YARGI AYAĞI HARİÇ TÜMÜ AÇIĞA ÇIKMIŞ DEĞiL

4- Evet, futbolda FETÖ temizliği tam olarak yapılmış sayılmaz. Her yerde kılcal damarlara kadar sızmış bu çetenin, iki-üç futbolcuyu ayartmakla yetineceğini düşünmek için saf olmak gerek. Bu çetenin futbol uzantıları ve Fenerbahçe Kulübü’ne 3 Temmuz kumpasını kuranların polis-yargı ayağı hariç tümü açığa çıkmış değil.

GÜNEŞ, OYUNUN BİR BÜTÜN OLDUĞUNU ÖĞRETEMEDİ

5- Güneş’in sorunu oyunun bir bütün olduğunu oyuncularına tam olarak öğretememiş olması sanırım. Hücumda da savunmada da bütün takımın görevleri olduğu gerçeğini bazı oyuncular bilmiyor gibi. Öte yandan takımın en gerisindeki adam ile ileri uçtaki adam arasındaki mesafe bir türlü kısalmıyor, bu da savunma zaaflarına neden oluyor.

CANER ERKiN’E BAŞKA, EMRE’YE BAŞKA BiR CEZA OLAMAZ

6- Küfürün cezasının ne olduğu Türkiye Futbol Federasyonu’nun disiplin talimatlarında açıkça belli. Dolayısıyla Caner Erkin’e başka, Emre Belözoğlu’na başka olursa, orada adalet duygusu zarar görür, Türkiye Futbol Federasyonu ve hakem kararlarının ardında şeytanlıklar arayanların haklı olduğunu düşünenlerin sayısı artar.

HAFTANIN ‘EN’LERi

Haftanın olayı: Şenol Güneş ile Ümit Özat’ın çocukların bile yapmayacağı bir tartışmaya girmiş olması.

Haftanın takımı: Sivasspor

Haftanın hocası: Samet Aybaba

Haftanın futbolcusu: Trezeguet

Haftanın hakemi: Ümit Öztürk

UĞUR VARDAN: TUDOR DÖNEMİNE GÖRE SADECE MOTİVASYON DEĞİŞTİ

1- Değişiklik ve motivasyonun getirdiği birkaç maçlık başarı vardı, o kadar. Hava toplarından gol yeme hastalığı sürüyor. Donk daha önce denenmiş bir seçenek. Takım kurucusuz maça başladı, akıl ortaya koyan yoktu. Denayer, asla güvenilecek bir savunmacı değil, Rodrigues bazen durumu kurtarsa da asli kimliği belli; ‘halı saha topçusu’. Yasin devamsızlık abidesi... Üstelik takıma bu yılki kimliğini veren isimlerden Ndiaye satılmış, Fernando sakat. Bu ortamda işler zor. Formül basit; her maçta mutlaka çok gol atmalı ki yediklerinin üstüne çıkarak kazanasın...

BU TARTIŞMANIN SONUCU ALINACAK SKORLARA BAĞLI

2- Valbuena çok özel bir yetenek. Bazen öyle klas hareketler yapıyor ki, nasıl oldu da yolu buralara düştü diye hayret ediyorsunuz. Kuşkusuz Avrupa arenasında yaşı itibariyle bu denli hareket izni vermiyorlardı ona ama bu topraklar dahilinde yıldızı daha uzun süre parlayabilir. Tartışması bitti mi, bence henüz değil; asıl belirleyici etken, takımın alacağı sonuçlar olacaktır diye düşünüyorum.

SiSTEMiN NASIL OLDUĞUNU KOCAMAN DA ÇOK iYi BiLiYOR

3- Burada ‘büyükler’ ve ‘diğerleri’ vardır. Ve sistem her daim büyükleri kollar. ‘Diğerleri’ni de çalıştırmış olan Kocaman’ın da bu gerçeği iyi bildiğine eminim. Beşiktaş ve Başakşehir’in kollandığına dair bir kanaate sahip değilim. Ayrıca eski bir sözün geçerli olduğunu düşünüyorum; “Büyük takım hakemi de yener”...

SADECE TFF DEĞiL, TÜM KURUMLAR iÇiN GEÇERLi

4- FENERBahçe, genel resimde (temizliğin tam yapılmadığı konusunda) haklı olabilir, hatta bu durum bütün kurumlar için geçerli olabilir ama ‘adaletsiz düzen ve Demirören Federasyonu eşleşmesi’ abartılı. Bir zamanlar Yıldırım Demirören de videolu toplantılarla TFF’yi suçlardı. Bizde başarısızlıkta fatura hep başka taraflara kesilir.

TRANSFERDE DEĞiŞiM VE DÖNÜŞÜM SAĞLIKLI YAPILAMADI

5- Temel sorun Alvaro Negredo’yu daha önce monte edememek. Montaj yapılırken de Cenk Tosun’u satmak, Vagner Love ile de İspanyola güvensizliği ilan etmek; yani değişimi-dönüşümü sağlıklı yapamamak. Ama her maç da Bursa’daki gibi olmaz.

EMRE’YE O CEZA VERiLMEZSE KOCAMAN HAKLI ÇIKAR

6- Olup olmadığını göreceğiz. Bu arada benzer bir ceza verilmezse Aykut Kocaman’ın “Başakşehir kollanıyor” tezi de haklılık kazanabilir.

HAFTANIN ‘EN’LERi

Haftanın olayı: Zirve ortaklarının hepsinin puan kaybederek, avantajı kullanamaması.

Haftanın takımı: Sivasssor

Haftanın hocası: Samet Aybaba

Haftanın futbolcusu: Ryan Mendes

Haftanın hakemi: Ümit Öztürk

EMRE’YE DE CANER’İN CEZASI: Caner Erkin, hakeme küfür ettiği için 6 maç ceza aldı. Bu o zaman bir ‘milat’ olarak görüldü. Emre Belözoğlu da Konya’da aynı kabahati işledi. Tutarlılık için şimdi ona da Caner’e verilen ceza kesilmeli. Aksi halde futbol düzenine dair yapılan eleştiriler haklılık kazanır.

UĞUR MELEKE: DONK’U AKLIM ALMIYOR

1- KÜÇÜK bir değişim var ama kaliteyle değil, adanmışlıkla ilgili. Ama 30 yıldır tanıdığım Terim, genç-yaşlı ayırmaz, yerli-yabancı ayırmaz, sahaya yüzde yüzünü koyan herkese formayı verebilir. Bir tek forma vermeyeceği futbolcu tipi, gamsız oyuncudur. O yüzden bu Donk’u oynatmasını aklım almıyor bir türlü benim.

BÖYLE DEVAM ETMELİ

2- F.BAHÇE bu sezon birçok maçı kötü oynayarak kazanmıştı; bu kez Gençlerbirliği’ni yenemediler ama bu yıl oynadıkları en iyi oyundu bu. Kocaman, basit bir prensibi unutmuştu; iyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. Büyük takım sahaya maksimum kaliteliyle çıkar. Gençler karşısına böyle çıkınca oyun geldi ama sonuç gelmedi bu kez de. Bu doğruları korursa, er ya da geç sonuç da alır Kocaman.

PEKİ TRİBÜN NİYE DOLMADI?

3- KOCAMAN, ligde 500 maç oynamış-500 maç hocalık yapmış biri. Söylediği her şeyin kendince gerekçesi vardır. Ama şunu da anlamak güç: F.Bahçe iyi oynuyor da mı engelleniyor ona göre? Öyle olsaydı taraftarı tribünleri doldurmaz mıydı? Kocaman hakemlerden önce Gençler maçına kadarki futbolu anlatmalı.

YILDIRIM İSİMLERİ VEREBİLİR

4- TFF’de FETÖ temizliği tam olarak yapılmadıysa elbette tamamlanmalı. Aziz Yıldırım, 30 yıldır Türk futbolunun kalbinde yaşayan bir isim. Bence pekala kastettiği isimleri Yıldırım Demirören’e ileterek TFF’ye yardımcı olabilir. Buna da kimsenin itirazı olmaz, olamaz zaten.

SERT ORTA SAHAYI AŞAMIYOR

5- BEŞİKTAŞ sürekli aynı suda yıkanıyor, üçlü sert orta sahalara karşı çaresiz kalıyor. Malatyalı Aytaç-Azubuike-Murat, Sivaslı Hakan-Ndinga-Rybalka’dan sonra Bursalı Shehu-Badu-Bostock da Beşiktaş’ın ikili merkezini alt ettiler. Tamer Tuna’nın ayrılışıyla mı ilgili bilmiyorum ama Güneş’in ekibinin rakip analizi konusunda bence sıkıntıları var.

CANER’DEN FARKI YOK

6- CANER’in hadisesinden çok farklı bir durum göremedim Emre’nin görüntüsünde... Caner 6 maçla cezalandırıldıysa ve bunda Caner’in sicili de rol oynadıysa, en az o kadar kötü sicil Emre’de de var! Küfürü-hakareti layığıyla cezalandırmazsanız tekrar eder. Temiz-dürüst bir oyuna sahip olmanın yolu adaleti kusursuz tesis etmektir. Burada da olması gereken talimatnamenin gereğinin yapılmasıdır.

HAFTANIN ‘EN’LERi

Haftanın olayı: Şampiyonluk yarışçısı 4 takımın birden puan kaybetmesi. Bence köprünün altından çok sular akacak daha.

Haftanın takımı: Sivasspor

Haftanın hocası: Levent Açıkgöz

Haftanın futbolcusu: Trezeguet

Haftanın hakemi: Halis Özkahya

MEHMET ARSLAN: KALİTE YÜKSELMEDİ

1- Hayır, kalite yükselmedi ama duygusal açıdan yıpranmış takımın sağlığına kavuştuğunu ve fiziksel açıdan da güçlendiğini söyleyebilirim. Maçın son 20 dakikası bu fiziksel güçlenmenin eseri. Ama kalite derseniz, G.Saray o kaliteye sahip ama sahaya hiç yansıtamadı. Kaldı ki bu yenilgi bana göre hiç de sürpriz değil. Sivas’a maça giden tüm G.Saray muhabirleri bunu zaten tahmin ediyordu.

VALBUENA TARTIŞMASI BiTMEZ

2- Bitmez ve bitmeyecek de. Bu tür tartışmaları ancak saha sonuçları giderir. Kocaman’ın 11’i üst üste maçlar kazanır, Valbuena anılmaz. Aksi taktirde tartışma sürer. Valbuena ancak Kocaman’ın isteklerini yerine getirirse takıma fayda sağlar. Yoksa takımın en iyisi olarak sadece kendine katkı sağlar.

SALDIRININ FAİLLERİ NEREDE?

3- Ben hakemlerin şu ya da bu takımı kolladığını düşünmüyorum. Ama F.Bahçe’nin hakem hatalarıyla çok sık karşı karşıya kaldığını görüyorum. Bırakın maçları, Allah aşkına nerede F.Bahçe otobüsüne silahlı saldırının failleri? 2 yıl geçti aradan. Sürekli mağdur olan ve bunu hisseden bir takımsanız ne hissedersiniz?

DEDİĞİNİZİ YAPTIRIN, YA DA...

4- Artık yıllardır tanık olduğumuz, sık sık yapılan açıklamalardan bir farkı yok. Açıklamanın içeriği için söylemiyorum bunu. İçeriği farklı bir konu. Ama ya dediğinizi yapar, yaptırırsınız. Ya da hiç açıklama yapmazsınız. Bu tür açıklamalar artık taraftarın (özür dilerim bu tabir için) gazını bile almıyor.

ÇÜNKÜ LİGE RENK GELDİ

5- Deplasman krizini sadece Beşiktaş mı aşamıyor? F.Bahçe ya da G.Saray çok mu iyi? Tüm takımlar bunu yaşıyor. Ama Beşiktaş takılırsa büyük olay oluyor. Doğru, ben de Beşiktaş’ın bu kaliteli kadrosuyla daha fazla puan toplamasını bekliyordum. Ama ligin keyifli tarafı bu. Ne istiyoruz biz? Sürekli kazanan büyük takımlar mı? Artık o günler geride kaldı. Yabancı oyuncu geldi, rekâbet geldi lige. Ne Güneş ne de oyuncular formsuz. Lige renk geldi renk.

BENZİYORSA AYNI CEZA

6- ADALET istiyorum. Spor hukukçusu değilim ama talimatta ne yazıyorsa bir sporcu o cezayı almalı. Caner Erkin’in yaptığı ile Emre Belözoğlu’nun yaptığı eylem tıpa tıp birbirine benziyorsa. Aynı ceza verilmeli. Nokta.

HAFTANIN ‘EN’LERi

Haftanın olayı: Başkanın telefonla görevden aldığı Kemal Özdeş’in Kasımpaşa’ya aynı hafta dönmesi.

Haftanın takımı: Sivasspor

Haftanın hocası: Samet Aybaba

Haftanın futbolcusu: Trezeguet

Haftanın hakemi: Fırat Aydınus