Hakan’lı Milan galibiyete hasret!
Milan, deplasmanda Frosinone ile golsüz berabere kaldı. Galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
İtalya Serie A’nın 18’inci haftasında, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği AC Milan, Frosinone’nin konuğu oldu.
Comunale Matusa Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 0-0’lık skorla sona ererken mücadeleye ilk 11’de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu sonucun ardından puanını 28 yaparken, galibiyet hasreti de 4 maça yükseldi.
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