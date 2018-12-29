Hakan ve Cengiz'e tatil yok! İtalya Serie A'da iddaa bankosu...
Milli oyuncularımız Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'in top koşturduğu İtalya Serie A, tatil yapmadan maçlara devam ediyor. İşte günün öne çıkanları ve iddaa'daki popüler tercihler...
Parma - Roma
- Ligdeki son 5 deplasman maçında galibiyeti olmayan Roma, Ennio Tardini'de oynadığı son 7 lig maçında sadece 1 kere kaybeden Parma'ya konuk oluyor.
- Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, 3-1 kazanılan Sassuolo maçında 1 asist yaptı ve bu sezonki asist sayısını 5'e çıkardı.
- Sakatlık dönüşü son 2 maça yedekte başlayan Edin Dzeko, bu sefer ilk 11'de olabilir. Eusebio Di Francesco'nun en çok güvendiği isimlerin başında gelen Cengiz de Bosna Hersekli forvete destek verecek.
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Milan - SPAL
- Frosinone deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Milan, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.
- Son 7 maçta yalnızca 1 kere kazanabildiler, 9 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen SPAL'ı geçip moral depolamak istiyorlar.
- La Gazzetta dello Sport, milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nu ilk 11'de göstermiş. Son maçta kadroda olmayan bu sezon 12 gole katkı (4 gol - 8 asist) veren Suso da SPAL karşısında 'banko' olarak başlayacak.
- Geçtiğimiz sezon oynadıkları 2 lig maçını da gol yemeden, rahat bir şekilde kazanan Milan, bakalım o çok ihtiyacı olan 3 puanı hanesine yazdırabilecek mi...
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