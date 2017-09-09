Hakan Ünsal'dan flaş Beşiktaş sözleri! Denge tutturulmazsa...

İşte Ünsal'ın maç öncesi yorumu:

Şenol Güneş'in kadro kararı ile ilgili konuşacak olursak, uzun bir süre sonra ilk kez Quaresma'nın yedek oturduğunu görüyoruz. Bu normal şartlarda enteresan bir karar gibi görünüyor ama yerine koyduğu futbolcu da Jeremain Lens. Kalitesi belli bir futbolcu.

Beşiktaş'ta artık şuna alışmalıyız... Bu rotasyonlar 2-3 maçta bir yapmalı. Lens de, Medel de, Negredo da diğer transferler de bir şekilde oynamalı, oynatılmalı... Yeri gelecek Cenk Tosun yerine Negredo ilk 11'de çıkacak. Bu denge tutturulmazsa futbolcu - hoca krizi yaşanır.