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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.11.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Hakan Kutlu'nun gözü üst sıralarda

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Hakan Kutlu'nun gözü üst sıralarda

Giresunspor üst sıralara tırmanma hedefinde.Teknik direktör Hakan Kutlu, "İlk 6 ile puan aralığını daralttık. Adanaspor maçından alacağımız 3 puanla daha da azalacağını düşünüyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "İlk 6 ile puan aralığını daralttık. Adanaspor maçından alacağımız 3 puanla daha da azalacağını düşünüyoruz." dedi.

Hakan Kutlu, Giresunspor tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlıspor maçından aldıkları üç puanın anlamlı olması için Adanaspor maçına çok önem verdiklerini söyledi.

Milli maç arasında Adanaspor maçına iyi hazırlandıklarını ifade eden Kutlu, "Takımımızın eksiklerini, fazlalarını, Adanaspor'un eksikliklerini fazlalıklarını biliyoruz. 8 haftalık kazanamama istatistikleri var, buna bir son vermek isteyecekler ama biz de bunun bilincinde gideceğiz. İnşallah istediğimiz sonuçla döneriz." diye konuştu.

Kutlu, ligde ilk 6 sıralamasındaki takımlar ile arayı ne kadar kapatabilirlerse bunun kendileri açısından bir kar olduğunu belirterek, "İlk 6 ile puan aralığını daralttık. Adanaspor maçından alacağımız 3 puanla daha da azalacağını düşünüyoruz. Ligin ikinci yarısına da böylelikle daha umutlu başlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma oyuncusu Murat Akça'nın sakatlığının bulunduğunu ifade eden Kutlu, Mehmet Güven'in takımla çalışmalara başladığını, Bekir Yılmaz ve Ahmet İlhan'ın da kart cezalısı olduğunu sözlerine ekledi.

Yeşil-beyazlı takım, 22 Kasım Cuma günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hakan Kutlunun gözü üst sıralarda

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