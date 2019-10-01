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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.10.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Hakan Kutlu: "Bu takımın halledilmeyecek sıkıntıları yok"

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Hakan Kutlu: "Bu takımın halledilmeyecek sıkıntıları yok"

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hakan Kutlu, Giresunspor tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, oyuncularla bire bir çalışarak hem saha içi hem de saha dışı sorunları daha iyi gözlemlediklerini söyledi.

Giresunspor'daki oyuncu grubuna inandığını vurgulayan Kutlu, "Bizi en çok sevindiren şey şu, bu gidişatı değiştirmeyi onlar bizden daha fazla istiyor. O yönde bir çabaları var, ama değişim bir iki günde olmuyor. Zaten hemen yaşanan değişimle uzun süreli başarı da olmaz." diye konuştu.

Kutlu, kulüp içi yerleşimleri daha iyi yapıp bir oyun planı da oturtarak başarılı olmayı istediklerini belirterek, oyuncularının tavırlarından, duruşlarından ve karakterlerinden son derece emin olduğunu kaydetti.

Oyuncuların üzerinde lige kötü başlamanın gerginliği olduğunu ifade eden Kutlu, "Saha içinde ve ilerleyen süreçte bu takımın halledilmeyecek sıkıntıları yok. Çok iyi defans oyuncularımız da var, çok iyi libero oyuncularımız da var ama birlikte hareket etmemişiz. Daha fazla sahada birlikte hareket edeceğiz. İlerleyen süreçte oyuncularımın hem defansif hem de ofansif yönde iyi şeyler sergileyeceğinden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Kutlu, Akhisarspor ile oynayacakları maça işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sene iyi bir giriş yaptılar, şu an da liderler. Bizim camiamızın da, takımımızın da galibiyete ihtiyacı var. Liderle oynamayı zor bir rakip olarak değil bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü biz Akhisarspor'u yenip gönderdiğimiz zaman hem oyuncularımın öz güvenleri yerine gelecek hem de şehrin takıma güveni yerine gelecektir. Ben Akhisarspor maçını bir fırsat olarak görüyorum."

Öte yandan yeşil;beyazlı takım 5 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Giresunspor ligde 2 puanla 17. sırada yer alıyor. 

Hakan Kutlu: Bu takımın halledilmeyecek sıkıntıları yok

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