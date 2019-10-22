Hakan Kuş: "Soner hocam ve teknik heyetteki antrenörlerim beni hep motive etti..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHakan Kuş: "Soner hocam ve teknik heyetteki antrenörlerim beni hep motive etti..."
GeriFutbol Hakan Kuş: "Soner hocam ve teknik heyetteki antrenörlerim beni hep motive etti..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
22.10.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Hakan Kuş: "Soner hocam ve teknik heyetteki antrenörlerim beni hep motive etti..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakan Kuş: "Soner hocam ve teknik heyetteki antrenörlerim beni hep motive etti..."

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta evinde zirve yarışı veren Kocaelispor’u 1-0 yenen Karşıyaka’da galibiyet golüne imza atan forvet Hakan Kuş, gol orucunu bozdu.

İlk 7 maçta yakaladığı fırsatları değerlendirememesi nedeniyle eleştirilen 25 yaşındaki santrfor, bu sezon ilk kez rakip fileleri sarsarak zorlu Kocaelispor randevusunun kahramanı oldu.

Gol siftahı yaparak taraftarların gönlünü alan Hakan Kuş, kendisine güvenen teknik heyeti ve yönetimi mahcup etmedi.

Geçen sezon attığı 12 golle takımının Play-Off oynamasında önemli rol oynayan Hakan, "İyi oynadığımız Erok maçını şanssız bir şekilde kaybettik. Kocaelispor karşısında rakibe neredeyse hiç pozisyon vermeden galip gelmeyi bildik. Takım olarak en önemli özelliğimiz teslim olmayı kabul etmememiz. İlk haftalardaki gibi değiliz, her an gol atabilme potansiyeline sahibiz. Kocaeli karşısında final paslarını iyi yapabilseydik farklı kazanabilirdik" dedi.

"HEP YANIMDA OLDULAR"

Teknik direktör Soner Tolungüç ve Başkan Turgay Büyükkarcı’nın kendisini çok iyi motive ettiğini belirten Hakan, "Gol atamadığım maçlardan sonra Soner hocam ve teknik heyetteki antrenörlerim beni hep motive etti, yanımda oldu. Başkanımız Turgay Büyükkarcı da sağ olsun bana çok destek verdi. Benimle özel ilgilendi, çünkü beni çok iyi tanıyor. Ona çok teşekkür ediyorum. Attığım golle üzerimdeki stresi attım ve şeytanın bacağını kırdım. Arkasının geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Hakan Kuş: Soner hocam ve teknik heyetteki antrenörlerim beni hep motive etti...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle