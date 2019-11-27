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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
27.11.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Hakan Kuş atıyor, Karşıyaka kazanıyor!

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Hakan Kuş atıyor, Karşıyaka kazanıyor!

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle üçüncü sıraya tırmanan Karşıyaka’nın suskun golcüsü Hakan Kuş, bu periyotta gol orucunu bozdu.

Geçen sezon attığı 12 golle takımın en skorer ismi olan Hakan, bu sezon ilk 7 maçta ağları sarsamadı.

İlk kez 1-0 kazanılan Kocaelispor randevusunda gol atarak takımına galibiyeti getiren 25 yaşındaki futbolcu, son Fethiyespor ve Cizrespor maçlarında üst üste fileleri havalandırdı.

Kaf-Kaf, Hakan’ın gol attığı bu 3 maçı da kazanmayı başardı. Hakan Kuş, 5 gollü Doğukan’ın ardından attığı 3 golle kadronun en skorer ikinci futbolcusu konumunda bulunuyor.

TARAFTARDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Karşıyaka taraftarları, geçen pazar günü oynanan Cizrespor deplasmanına çevredeki köy okullarına dağıtılmak üzere yardım kolileri götürdü. Üniversiteli Karşıyakalılar ve Karşıyaka Taraftarlar Derneği’nin öncülük yaptığı kampanyada taraftarlar okul malzemeleri ve kışlık kıyafetler topladı. Ülkemizin doğu ve batı illeri arasında dostluk köprüsü kurmak isteyen yeşil-kırmızılı taraftarlar, kolilere topladıkları eşyaları Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki minik öğrencilere dağıtılmak üzere Cizre Emniyeti’ne teslim etti.

Yeşil-kırmızılılar bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Cizre ve Silopi’den gelen minik öğrencileri Karşıyaka’da ağırlamıştı.

Karşıyaka taraftarı daha önce Ordu, Mardin Kızıltepe’deki okullara ve 2011 yılında da Van’daki depremzedelere yardım elini uzatmıştı.

2015-16 sezonunda ilçede yaşanan terör olayları nedeniyle ikinci yarıda lig maçlarına çıkamayan Cizrespor, Karşıyaka’yı centilmence ağırlarken yeşil-kırmızılılar karşılaşma sonrası Cizre halkı ve kulüp yönetimine teşekkür etti.

Hakan Kuş atıyor, Karşıyaka kazanıyor

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