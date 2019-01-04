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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.01.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Hakan Keleş'ten flaş açıklama! Emre Kılınç'ın transferi...

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Hakan Keleş'ten flaş açıklama! Emre Kılınç'ın transferi...

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Devre arası hazırlık kampı için Antalya'ya gelen Sivasspor, ilk antrenmanını teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirdi.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Keleş, Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Mustafa Pektemek'in kırmızı-beyazlı takıma transferiyle ilgili, "Mustafa Pektemek şu anda gündemimizde yok." dedi.

Başarılı oyuncusu Emre Kılınç'ın adının başka takımlarla geçmesi hakkında Keleş, "Emre'nin diğer takımlara transfer olmasını değil, milli takıma gitmesini arzu ediyorum. Emre, yetenekli, genç ve iyi çıkış yakalayan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

- "İnşallah hedeflerimize ulaşırız"

Hakan Keleş, istedikleri gibi başlayamadıkları ligde ilk yarının sonunu, yakaladıkları çıkışla iyi getirdiklerini belirtti.
Keleş, transfer döneminin yoğun şekilde geçtiğini belirterek, "Giden ve gelecek oyuncularımız var. Sivasspor'u güçlü bir hale getirebilmek için uğraşıyoruz. Ligdeki ilk maçımızı Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağımız için Antalya'da 15 gün kamp yapacağız. Bir yerlere gelebilmek ve hedeflerimize ulaşabilmek için kampta iyi çalışmak istiyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşırız." diye konuştu.

Ligin ikinci yarısında da ilk yarısında aldıkları puanlara ulaşmak istediklerini, bunun için kadro yapılanmasının önemli olduğunu vurgulayan Keleş, sezonu ilk altı içerisinde tamamlamanın kendileri için başarı sayılacağını aktardı.

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- "İyi bir çıkış yakalayacağız"

Hakan Keleş, giden oyuncular nedeniyle takımın ofansif gücünde düşüş yaşanıp yaşanmayacağı sorusu üzerine, göreve başlamasının ardından takım oyununu oturtmaya başladıklarını, kazandıkları maçlarda da farklı 11'lerle sahaya çıktıklarını anımsattı.

Bazı oyuncuların takımdan ayrılmasıyla güç kaybına uğrayacaklarını vurgulayan Keleş, "İyi bir takımız, bunu da sahada gösterdik. İyi bir birliktelik yakaladık. Gelecek oyuncularımızla beraber iyi bir çıkış yakalayacağız." şeklinde konuştu.

Keleş, sezonun ikinci yarısı öncesinde beş oyuncuyla yollarını ayırdıklarını, bunların yerine de aynı sayıda futbolcunun takıma katılması gerektiğini sözlerine ekledi.

- Douglas ve David Braz kampa katılmadı

Demir Grup Sivasspor, Antalya kampındaki ilk idmanına çıkarken, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmana, Brezilya'dan henüz dönmeyen Douglas Perreira dos Santos ile David Braz katılmadı. Bu oyuncuların yarın kampa dahil olacakları bildirildi.

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