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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.04.2019 - 19:56, Son Güncelleme:

Hakan Keleş'ten Beşiktaş'a gözdağı

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Hakan Keleş'ten Beşiktaş'a gözdağı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yapacakları Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, "Beşiktaş bu ligin en formda takımı. Bizim için çok zor bir maç olacak. Fakat geçen sene evimizde Beşiktaş'ı yenmiştik. Bu sene de deplasmanda yendik. Beşiktaş'ı yenebilecek güçteyiz." dedi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Keleş, ligin 28. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıklarını anımsatarak, aldıkları 1 puanın önemli olduğunu vurguladı.

Demir Grup Sivasspor'un ligde bu hafta Beşiktaş'ı ağırlayacağını hatırlatan Keleş, şunları kaydetti:

"Beşiktaş bu ligin en formda takımı. Bizim için çok zor bir maç olacak. Fakat geçen sene evimizde Beşiktaş'ı yenmiştik. Bu sene de deplasmanda yendik. Beşiktaş'ı yenebilecek güçteyiz. İyi konsantre olacağız, iyi hazırlanacağız ve seyircimizin desteği ile de hak ettiğimiz puan ya da puanları almak için uğraşacağız. Beşiktaş karşılaşması benim için başlangıç olarak özel bir maçtı. Artık bundan sonra her maç bizim için önemli."
Ligde düşme hattıyla aralarında 8, beşinci sıradaki Evkur Yeni Malatyaspor'la da 3 puanlık fark olduğuna işaret eden Keleş, "Bakalım puan ya da puanlar alırsak bizim için çok iyi olacak. Beşiktaş ligin en formda takımı, çok iyi gidiyorlar ama biz de onları evimizde yenebilecek güçteyiz. İnşallah o gün iyi konsantre oluruz. İyi hazırlanıp, puan ya da puanlar alacağız." diye konuştu.
Keleş, kırmızı-beyazlı ekipte Serhiy Rybalka'nın sakatlık problemi olduğunu, Özer Hurmacı'nın da kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyeceğini aktardı.

Beşiktaş maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında 22 Nisan Pazartesi günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapıp, çift kale maçla idmanı sonlandırdı.

Sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ile izinli olan Özer Hurmacı idmana katılmadı.

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