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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
13.02.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Hakan Keleş: "İyi bir çıkış yakaladık, bunu devam ettirmek istiyoruz"

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Hakan Keleş: "İyi bir çıkış yakaladık, bunu devam ettirmek istiyoruz"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Kone, Hugo Vieira katılmazken Torje takımdan ayrı çalıştı. 

Hakan Keleş: "İlk dörde girebilmek için üç puana daha ihtiyacımız var" 

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Keleş, "Şu anda ligde 7. sıradayız. Sıralamada iyi yere geldik. Şimdi ligde ilk dörde girebilmek için üç puana daha ihtiyacımız var. Erzurum maçında oradan puan veya puanlarla dönüp hedefimize yaklaşmak istiyoruz. İyi hazırlanacağız önümüzde bir süreç var. Biz iyi takımız zaten deplasmanlarda da iyi oynuyoruz. Ama her maç bundan sonra zor. Erzurum daha zor bir deplasman bunun farkındayız. İçeride de iyi oynuyorlar fakat sonuca yansıtamıyorlar. Bizde deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız inşallah puan veya puanlarla döneriz" şeklinde konuştu. 

BB Erzurumspor'un ligde istediği sonuçları alamadığını anlatan Keleş, "İyi bir oyun sergileyip, hak ettiğimiz üç puanı almak istiyoruz. İyi bir çıkış yakaladık. 10 maçta 20 puan aldık. Bunu devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu. 

Özer Hurmacı: "İki kritik galibiyet aldık" 

Kırmızı-beyazlı ekibin ara transfer döneminde BB Erzurumspor'dan transfer ettiği Özer Hurmacı, son iki maçta kritik galibiyetler aldıklarını söyleyerek, "Gerçekten son iki galibiyet ince bir çizgiydi. Şimdi üst sıralara oynayabiliriz. Bunun sevincini yaşıyoruz. Şimdi kritik bir Erzurum deplasmanı var. Erzurum taraftarına da, şehrine de duygusal bir bağım oluştu onları da özledim. Ama biz oraya galibiyet için gideceğiz. İnşallah bunu da başarırız" ifadelerini kullandı. 

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