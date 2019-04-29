Hakan Keleş: "İnşallah 3 puanı alırız"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHakan Keleş: "İnşallah 3 puanı alırız"
GeriFutbol Hakan Keleş: "İnşallah 3 puanı alırız"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
29.04.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Hakan Keleş: "İnşallah 3 puanı alırız"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakan Keleş: "İnşallah 3 puanı alırız"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Bir an önce hedeflediğimiz puana ulaşmak için uğraşacağız. İnşallah 3 puanı alırız." dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçın ardından Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural'a Allah'tan rahmet, yaralı futbolculara şifa ve Alanyaspor ailesine başsağlığı diledi. Ligde zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında 1 puan kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Keleş, "Zor bir deplasman oldu. Rizespor çok iyi bir takım, bu ligin en iyi ekiplerinden birisi. 1 puan aldık ve bizim için altın değerindeydi. Ligde artık her maç önemli, oyundan çok sonuca odaklı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ligde cuma günü Medipol Başakşehir ile sahalarında zor bir maça çıkacaklarını belirten Keleş, şunları kaydetti: "Önümüzde bir Başakşehir maçı var, zor bir maç. Kötü bir seri yakaladılar, bizde olduğumuz konumdan kurtulmak için biran önce puan veya puanlar almak istiyoruz. İyileri de kötüleri de biliyoruz. Bu ligin iyi ve en organize takımı. İyi oynuyorlar fakat son zamanlarda kötü bir gidişatları var. Onlar da bundan çıkmak isteyecekler fakat biz de evimizde buna müsaade etmeyeceğiz. Bir an önce hedeflediğimiz puana ulaşmak için uğraşacağız. İnşallah 3 puanı alırız."

- Antrenman

Demir Grup Sivasspor. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Mayıs Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından açma ve germe
hareketleri yaptı. Kondisyon ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Antrenmanı Şarkışla ilçesi Gürçayır Beldesinden gelen bir grup öğrenci de izleyerek futbolcularla fotoğraf çektirdi.

27
Tüm futbol ailesi yasta Josef Sural...
Tüm futbol ailesi yasta! Josef Sural...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (29.04.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Akhisarspor'a buruk puan

Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Dortmund’a şampiyonluk yarışında ağır darbe

Hakan Keleş: "İnşallah 3 puanı alırız"