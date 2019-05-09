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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.05.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Hakan Keleş: "Göztepe maçına tam kadro gidiyoruz"

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Hakan Keleş: "Göztepe maçına tam kadro gidiyoruz"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hakan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son üç haftaya girildiğini anımsattı.

Kırmızı-beyazlı ekibin bu süreçte deplasmanda Göztepe ve MKE Ankaragücü, iç sahada ise Galatasaray ile oynayacağını hatırlatan Keleş, "Hepsi final havasında, ligde her maç zor. Bu ana kadar geldiğimiz maçlar da çok zordu. Son 3 hafta daha kritik görünüyor. Sonuçta ligde kalmak için puan barajı var ve onu yakalamamız gerekiyor." dedi.

Kalan son 3 haftada önlerine maç maç bakacaklarını belirten Keleş, "Önümüzde Göztepe deplasmanı var, oradan iyi bir oyunla puan veya puanlar alırsak alt tarafla olan ilişkimizi biraz daha rahatlatmış oluyoruz. Ondan sonraki maçlara bakacağız. Son 3 hafta çok kritik, önemli maçlar var ama biz bu maçlardan çıkacak güçteyiz." diye konuştu.

Ligde düşme hattında ve şampiyonluk yarışında puan sıralamasının her maç değiştiğine dikkati çeken Keleş, şunları kaydetti:

"Ligden düşme barajı 39-40 gibi gözüküyor. Ama 38 puan da kurtarabilir. Ligde rakiplerimizin aldıkları puanlara göre bu değişiyor, bir hafta yükseliyor, bir hafta düşüyor. Şu an puan barajını yakalayamayanlar, bu hattın içerisindeler. Biz de bir an önce bu hattın dışına çıkmak istiyoruz. Puan baremi çok önemli, onu yakalayanlar şu anda rahatlar. Birkaç haftadır sakat ve cezalı futbolcularımız vardı. Göztepe maçına tam kadro gidiyoruz, bu da bizim için iyi. Rakiplerimiz de tam kadro. Güçlü kadromuzdan faydalanıp oradan puan almayı düşünüyoruz."

Hakan Keleş: Göztepe maçına tam kadro gidiyoruz

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili görüşlerini de aktaran Keleş, hakemler hakkında yorum yapmak istemediğini ifade etti.

Kulüp olarak sistemle ilgili bazı olumsuzluklar yaşadıklarına dikkati çeken Keleş, "VAR yeni bir teknoloji ama görüp de yanlış kararlar veriyorlar, bu insanın kafasında soru işareti. Teknoloji futbola girdi, inşallah önümüzdeki sene adil bir VAR sistemi yürürlüğe girer." değerlendirmesinde bulundu.

Keleş, gelecek sezonla ilgili planlarının başarıyla orantılı olduğunu, Sivasspor Kulübü'yle iyi bir uyum içerisinde çalıştığını ve herhangi bir sıkıntı yaşamadığını dile getirdi.

- "Ortada 9 puan var"

Göreve geldikten sonra bazı hedefler belirlediklerini belirten Keleş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ligin ikinci yarısında bazı sıkıntılar yaşadık. Kadro kalitesi, sakatlar, cezalılar... Bazen santrforsuz oynadık. Birkaç sıkıntımız oldu. Tabii daha fazla puan hedefliyorduk, ilk yarının sonlarına doğru bir çıkışımız vardı, onu devam ettiremedik. Şu an 6 puanımızın daha olması gerektiğini düşünüyordum. Önümüzde 3 maç var ve ortada 9 puan var, onları almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

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