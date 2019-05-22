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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.05.2019 - 19:23, Son Güncelleme:

Hakan Keleş: "Douglas’a teklifler var"

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Hakan Keleş: "Douglas’a teklifler var"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, son günlerde adı Galatasaray ile de anılan Brezilyalı yıldız oyuncu Douglas ile ilgili, “Douglas ile çalışmak istiyoruz ama teklifler var değerlendirecek. Bu maddi şartlarla alakalı bir şey. Bakalım önümüzde bir süreç var” dedi.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında konuk edeceği lig şampiyonu Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ile başladı. Kırmızı-beyazlılar ardından dar alanda pas ve şut çalışmaları yaptı. Yiğidolar daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması ve çift kale maçlar idmanı sonlandırdı. Antrenmana sakatlığı bulunan Emre Kılınç katılmadı.

Keleş: “Hedefimiz galibiyet"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray maçını kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Keleş; “İkinci yarıyı pek iyi geçiremedik. İlk yarı gayet iyiydik. İkinci devre sakatlıklar, talihsizlikler oldu. Ligi istediğimiz yerde bitiremedik ama sonuçta ligde devam ediyoruz. Şimdi önümüzde Galatasaray maçı var. Bu beraberlikleri, mağlubiyetleri telafi etmek istiyoruz. İnşallah Galatasaray maçından 3 puanla ayrılırız ve seyircimize hediye ederiz bu maçı. Puan cetvelinde iki üç basamak yukarıya çıkmak istiyoruz. Pek hedeflediğimiz yer değildi ama sonuçta iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Onun için iyi bir hazırlık dönemi geçirip, Galatasaray maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Biz bu sene büyük maçlarda iyi sonuçlar çıkartık. Talihsiz skorlar da aldık ama içeride de iyi oynadık büyük maçları. Bakalım istediğimiz üç puan. Bu puanı çok istiyoruz” dedi.

“Douglas’la biz çalışmak istiyoruz”

Teknik Direktör Hakan Keleş, son günlerde adı Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu Douglas’la ilgili ise şunları söyledi:
“Douglas’ın bizde son maçı kaldı. Ondan sonra sözleşmesi bitecek. 11 tane oyuncumuzun sözleşmesi bitiyor. Onlar neyse, Douglas da bizim için o. Tabii ki biz Douglas ile çalışmak istiyoruz ama teklifler var değerlendirecek. Bu maddi şartlarla alakalı bir şey. Bakalım önümüzde bir süreç var. Yeni sezon planlaması için yeni bir takım oluşturmalıyız. Douglas’la biz çalışmak istiyoruz ama dediğim gibi maddi şartla çok önemli.”

Hakan Keleş: Douglas’a teklifler var

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