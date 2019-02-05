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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.02.2019 - 17:14, Son Güncelleme:

Hakan Keleş: 'Çıkışımız var, bunu devam ettirmek istiyoruz'

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Hakan Keleş: 'Çıkışımız var, bunu devam ettirmek istiyoruz'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hakan Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Kırmızı-beyazlı ekibin, Kasımpaşa'ya sezonun ilk yarısında sahasında 3-0 yenildiğini anımsatan Keleş, "Deplasmandan 3-1'lik bir galibiyetle döndük, Kasımpaşa'yı iyi analiz ettik. İyi oyunla beraber hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Hedefimize ilerleme adına bizim için bir adım oldu. Önümüzde Akhisarspor maçı var, Akhisarspor'u yendiğimiz zaman hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Tabii bizim için çok zor bir maç ama oyun ve puan olarak bir çıkışımız var, bunu devam ettirmek istiyoruz. Bir an önce Akhisarspor maçını da kazanıp üst sıralara doğru tırmanışa devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Hugo Vieira'nın sakatlığının sorulması üzerine Keleş, futbolcunun tedavisi için ülkesine gittiğini belirterek, "Ameliyat olma durumu var. Net bir şey yok, doktorları çalışmalar yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Robinho'dan Sivasspor'a ziyaret

Sivasspor'dan devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir'e transfer olan Brezilyalı futbolcu Robinho, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını ziyaret etti.

Eski takım arkadaşları ve teknik heyetle sohbet eden Robinho, Sivasspor'da ailesiyle mutlu günler geçirdiğini söyledi.
Robinho, Sivasspor'un her zaman kalbinde olacağını belirterek, kırmızı-beyazlı ekibe ligde başarı diledi.

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında 11 Şubat Pazartesi günü Akhisarspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde koşuyla başlayan antrenman, açma ve germe hareketleriyle devam etti. Futbolcular kondisyon arttırıcı programın ardından top kapma ve pas çalışması yaptı.

Hafif sakatlığı nedeniyle futbolcular Arouna Kone ve Gabriel Torje salonda çalıştı.

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