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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
29.01.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Hakan Keleş: 'Çıkışa geçmek istiyoruz!'

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Hakan Keleş: 'Çıkışa geçmek istiyoruz!'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacakları Kasımpaşa maçıyla çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Keleş, ligin 19. haftasında sahalarında Trabzonspor ile berabere kaldıklarını anımsatarak, takımının bu karşılaşmada iyi bir oyun sergilediğini belirtti.

Bu maçı unutarak Kasımpaşa karşılaşmasına odaklandıklarını aktaran genç teknik adam, "Kasımpaşa iyi bir takım fakat son haftalarda kötü gidiyorlar. Biz de bir çıkış arıyoruz. İçeride kaybettiğimiz puanı Kasımpaşa maçında telafi etmek için uğraşacağız." dedi.

Hakan Keleş, yeni transferleri Hugo Vieira'nın sakatlığıyla ilgili, "Sakatlık yeni olduğu için tetkikler devam ediyor. Bakacağız, raporlar gelsin ondan sonra karar vereceğiz." diye konuştu.

- Transfer çalışmaları

Brezilyalı oyuncu Lucas Evangelista'nın kırmızı-beyazlı takıma transferi konusunda Keleş, şu ifadeleri kullandı:

"Görüştüğümüz oyuncular arasında ama netlik kazanmış bir şey yok. Oyuncu imza atmadan bir şey söyleyemeyiz. Kulübü ve oyuncuyla problemleri aşmaya çalışıyoruz. Büyük bir çoğunluğunu aştık, bakacağız. Transfer çalışmaları zaten birkaç gün içerisinde bitiyor, yetiştirmeye çalışıyoruz."

- Hazırlıklar başladı

Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri yapan futbolcular daha sonra top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda Gabriel Torje hafif sakatlığı nedeniyle salonda çalıştı. 

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