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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
06.05.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Hakan Keleş: "Baraj biraz yükseldi, her maç zor artık"

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Hakan Keleş: "Baraj biraz yükseldi, her maç zor artık"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "(Göztepe maçı) Kendi işimizi kendimiz halledip dönmeyi düşünüyoruz. Son haftalarda gol yemiyoruz, deplasmanlarda da iyi oynuyoruz. İyi oyunumuzu sahaya yansıtıp iyi bir şekilde dönüp bir an önce rahatlamak istiyoruz" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Göztepe maçını kazanarak Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşmak istediklerini söyledi.
Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligdeki son maçlarında Medipol Başakşehir karşısında sahadan 1 puanla ayrıldıklarını anımsatarak, düşme hattında bulunan diğer takımların aldığı sonuçların aleyhlerine olduğunu belirtti. Ligin 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını aktaran Keleş, "Artık ligde her maç zor. Puan veya puanlar almaya gideceğiz." diye konuştu.

Düşme hattından uzaklaşmak istediklerini dile getiren Keleş, "Baraj biraz yükseldi, her maç zor artık. Kendi işimizi kendimiz halledip dönmeyi düşünüyoruz. Son haftalarda gol yemiyoruz, deplasmanlarda da iyi oynuyoruz. İyi oyunumuzu sahaya yansıtıp iyi bir şekilde dönüp bir an önce rahatlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 11 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşunun ardından ısınma hareketleriyle devam etti. Top kapma ve pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı. Antrenmana hasta olan Douglas Santos, sakatlığı bulunan Tolgahan Acar, izinli Arouna Kone ve Delvin N'Dinga katılmadı.
Kaleci Ali Şaşal Vural da yaşadığı sakatlık nedeniyle idmanı yarıda bıraktı.

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