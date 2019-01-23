Hakan Demir: İyi oynamadık

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriHakan Demir: İyi oynamadık
GeriBasketbol Hakan Demir: İyi oynamadık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
23.01.2019 - 00:32, Son Güncelleme:

Hakan Demir: İyi oynamadık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakan Demir: İyi oynamadık

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 12. hafta maçında konuk ettiği İtalyan ekibi Sidigas'ı 96-88 yenen Banvit'in başantrenörü Hakan Demir, iyi bir galibiyet aldıkları için takımını kutladı. 

Demir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lige verilen ara nedeniyle hafta sonu maçlarının olmadığını ve bundan dolayı ritimlerini kaybettiklerini belirtti. 

Savunmada zaman zaman aksadıklarını dile getiren Demir, şöyle konuştu: 

"Sidigas'a baktığımızda onlar da skor yükünü tek bir oyuncuya yükledi. Ribaunt ve asistlerde üstünlüğümüz vardı. İyi oynayamasak da hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Gruptaki pozisyonumuzu korumak istiyoruz. İlk iki oldukça önemli. Kalan iki maçımızı da deplasmanda oynayacağız. Taraftarlarımız bizim gücümüz. Umut ediyorum ki onlarla sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağız. Onlar bizim her şeyimiz.” 
Banvit'in kaptanı Tolga Geçim de maçın grup için önemli olduğunu vurguladı. 

Grubu ikinci bitirmek adına önemli bir karşılaşma oynadıklarını aktaran Tolga, "Güzel bir oyunla iyi bir galibiyet elde ettik. Bizi desteklemeye gelen tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Umarım ikinci turdan sonra başarılı performansımızı sürdürürüz.” ifadelerini kullandı. 

- Vucinic: "Onlar çok iyi bir takım" 

Sidigas Başantrenörü Nenad Vucinic, Banvit'e karşı deplasmanda oynamanın zor olduğunu dile getirdi. 
Vucinic, Banvit'in gücüne dikkati çekerek, "Onlar çok iyi bir takım. Sezon başından itibaren koç ve birkaç oyuncu değiştirdiler. Ligde ve Avrupa'da iyi sonuçlar almaya başladılar. Rakibi tebrik ediyorum. Mücadelede farkı yaratan, Banvit'in saygılı oyunu ve rotasyondaki genişliği oldu. Bu yüzden kaybettik." değerlendirmesinde bulundu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hakan Demir: İyi oynamadık

Banvit İtalyanlar'a göz açtırmadı

Levent Şahin: Son 8 arasında yer almak istiyoruz

"Yıllardır böyle kaleci çıkmadı"