Hakan Çalhanoğlu'nun Milan dönemi bitti! Yeni rotası...
İtalya Serie A ekiplerinde Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu için İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Milan'da 25 yaşındaki oyuncunun yeni adresi de duyuruldu.
İtalya'nın önde gelen basın kuruluşları, Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun transferini açıkladı.
Haberde, Milan'ın para kazanma kapmasında Hakan Çalhanoğlu'nu sezon sonunda satacağı ifade edildi. Serie A ekibinin, milli futbolcudan en az 20 milyon euro kazanmayı hedeflediği kaydedildi.
Milan ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 40 maçta 2 gol attı ve 13 asist yaptı.
YENİ ROTASI ALMANYA!
25 yaşındaki futbolcuya Bundesliga'dan ciddi talipler olduğu belirtilirken oyuncunun sezon sonu rotasının Almanya olabileceği yazıldı.
ÇİN'DEN DE TEKLİFLER VAR
Bundesliga ekiplerinin yanı sıra haberde; Hakan Çalhanoğlu'na Çin ekiplerinin de ilgisi olduğu vurgulandı.
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