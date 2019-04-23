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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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23.04.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan dönemi bitti! Yeni rotası...

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Hakan Çalhanoğlu'nun Milan dönemi bitti! Yeni rotası...

İtalya Serie A ekiplerinde Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu için İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; Milan'da 25 yaşındaki oyuncunun yeni adresi de duyuruldu.

İtalya'nın önde gelen basın kuruluşları, Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun transferini açıkladı.

Haberde, Milan'ın para kazanma kapmasında Hakan Çalhanoğlu'nu sezon sonunda satacağı ifade edildi. Serie A ekibinin, milli futbolcudan en az 20 milyon euro kazanmayı hedeflediği kaydedildi.

Milan ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 40 maçta 2 gol attı ve 13 asist yaptı.

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YENİ ROTASI ALMANYA!
25 yaşındaki futbolcuya Bundesliga'dan ciddi talipler olduğu belirtilirken oyuncunun sezon sonu rotasının Almanya olabileceği yazıldı.

ÇİN'DEN DE TEKLİFLER VAR
Bundesliga ekiplerinin yanı sıra haberde; Hakan Çalhanoğlu'na Çin ekiplerinin de ilgisi olduğu vurgulandı.

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Hakan Çalhanoğlunun Milan dönemi bitti Yeni rotası...

 

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