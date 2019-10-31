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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.10.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu'nun maçına iddaa'da CANLI BAHİS oyna!

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Hakan Çalhanoğlu'nun maçına iddaa'da CANLI BAHİS oyna!

İtalya Serie A’da 10. fikstür haftası "Milan – SPAL" maçıyla kapanıyor! Mücadelenin heyecanı Canlı Bahis ve daha birçok yeni oyun seçeneğiyle Misli.com’da yaşayacaksınız...

MILAN - SPAL

Eski günlerini mumla arayan Milan’a teknik direktör değişimi de ilaç olmadı. Stefano Pioli’yi göreve getiren Kırmızı-siyahlılar yeni hocasıyla çıktığı iki maçta henüz galip gelemedi.

Son olarak deplasmanda Roma’ya kaybeden Milan 10. haftaya düşme hattının sadece 3 puan üzerinde girdi.

Ev sahibi ekibin bu karşılaşmayla ilgili en büyük umudu SPAL’in korkunç deplasman performansı...

Konuk takım dış sahada bu sezon çıktığı 4 maçın hepsini kaybetti ve bu karşılaşmalarda hiç gol atamadı.

Yine de iç sahada Lazio ve Parma’yı yenip Napoli’den puan almayı başardılar. Bu potansiyeli San Siro’ya taşımaları durumunda Roma karşısında kötü bir performans gösteren Milan’a karşı zorluk çıkarabilirler.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER!

- SPAL deplasmanda çıktığı 4 maçı gol atamadan kaybetti.

- Milan bu sezon ligde çıktığı 9 maçın 7’sinde gol yedi.

- SPAL bu sezon ligde çıktığı 9 maçın 8’inde gol yedi.

Hakan Çalhanoğlunun maçına iddaada CANLI BAHİS oyna

- SPAL’in ligde çıktığı 9 karşılaşmanın 8’inde ilk yarı gol oldu.

- Milan’ın oynadığı son 5 maçta ilk yarıda gol oldu.

- Milan, Serie A’da oynadığı son 6 maçın 5’inde en az 2 gol yedi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ HANGİ BAHİSLERİ ÖNE ÇIKARIYOR?

Tek Maç ve Canlı Bahis olarak oynanabilecek karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Misli.com üyeleri, daha çok Milan’ı tercih ediyor...

Maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %68’i ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM SERIE A YAZARI OZAN GÜR’ÜN YORUMU NE?

Milan’ın teknik adam değişikliği ile oyun anlamında bir adım daha öne çıktığını söylemek doğru olacak. Fakat takım içinde hala isteksiz görünen isimler var. Pioli, bu durumu çözüme ulaştırınca kazanma alışkanlığını da takımına kazandıracaktır.

SPAL, Napoli karşısında başarılı bir mücadele verdi. Fakat kalite anlamında bir çok takımın gerisindeler.

Milan’da Bonaventura ve Caldara sakat olan isimler. SPAL’da ise Di Francesco, Fares ve D’Alessandro forma giyemeyecek.

Milan adına bu maçta değişim gün yüzene çıkacaktır. Milan galibiyeti, bu mücadele için en ideal tercih.

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Hakan Çalhanoğlu'ndan Milan formasıyla enfes bir gol! İzleyelim...

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