Hakan Çalhanoğlu'ndan Rodriguez açıklaması! Fenerbahçe...

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a açıklamalar yaptı. Dün akşam kupa maçında attığı iki golle galibiyete büyük katkı yapan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez ile ilgili soruya da cevap verdi.



Hakan Çalhanoğlu, Ricardo Rodriguez transferi hakkında, "Bana sordu. Rodriguez, Fenerbahçe'ye çok sıcak baktı. Gelmek istiyordu. Bildiğim kadarıyla olmadı transferi. İstanbul'dan ve Türkiye'den bahsettim ama maalesef olmadı." açıklamasını yaptı.

Çalhanoğlu, "Ibrahimovic ile saha dışında dostluğunuz var mı?" Hakan Çalhanoğlu sorusuna ise "Var desem kimse inanmayacak ama var. Arada sırada beni kahve içmeye çağırıyor. Türkçe bazı kelimeler de biliyor. Türkçe şarkılar da dinliyor. İbrahim Tatlıses'i çok seviyor." cevabını verdi.



