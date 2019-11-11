Hakan Çalhanoğlu'ndan Merih Demiral'a; 'Komando!'
A Milli Futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral'a işte böyle seslendi.
Euro 2020 elemeleri için İzlanda ve Andorra ile kritik maçlara çıkacak Türkiye'de futbolcular, bu akşam toplanıyor.
Yarın antrenmanlara başlayacak olan Milliler'den yurt dışında bulunan futbolcular da bugün Türkiye'ye geldi.
Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, İtalya'dan Türkiye'ye aynı uçakla gelirken Hakan, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
Milli futbolcu, yanında bulunan Merih Demiral'a 'Komando' diye seslenirken ''Komandoyla beraber milli takım kampımıza yolculuk başlasın'' paylaşımında bulundu.
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