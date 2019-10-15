Hakan Çalhanoğlu'ndan İtalyanlara tepki!
A Milli Takımımızın futbolcularından Hakan Çalhanoğlu, Fransa maçının ardından konuştu.
Türkiye ile Fransa arasında 1-1 sonuçlanan maçın ardından oyuna ikinci yarıda giren Hakan Çalhanoğlu'ndan açıklamalar geldi.
Milli futbolcu, maçın ardından İtalyan basınının kendisine sorduğu sorulara sinirlenirken şu açıklamaları yaptı;
''İtalyanlar maçın ardından konuyu hemen politikaya bağladı. Politika ayrı, futbol ayrı. Bizim ülkemiz işte böyledir. Hiçbir zaman yıkılmaz, hep ayakta dururuz. Birbirimize her zaman yardımcı oluruz. Biz böyle ülkeyiz. Fransa maçında da takım olarak çok iyi mücadele ettik.''
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