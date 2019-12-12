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Futbol
12.12.2019 - 18:28, Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme teklifi!

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Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme teklifi!

Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti.

Spor Arena Dış Haberler | Milan ile sözleşmesinin bitmesine 1.5 yıl kalan Hakan Çalhanoğlu için flaş bir gelişme duyuruldu.

RESMİ GÖRÜŞME YAPILDI

İtalya basınından Calciomercato'nun haberine göre; Milan yönetimi ile Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi ve yeni sözleşme konusunda resmi adımlar atıldı.

20 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Haberde; Serie A ekibinin, 25 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro talep ettiği belirtildi. Ayrıca Galatasaray'ın daha önce 6 milyon euroluk teklif yaptığı ancak bunun reddedildiği hatırlatıldı.

Bayer Leverkusen'den 2017 yılında Milan'a 23 milyon euro karşılığında transfer olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 14 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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