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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.11.2019 - 00:33, Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu'dan Alman basınına "asker selamı" açıklaması "Çok yazık"

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A Milli Takım'ın Milan'da forma giyen futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Avrupa'da skandal tepkiler alan asker selamı ile ilgili Alman basınına açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu verilen gereksiz tepkilere bu açıklamasıyla en güzel cevabı verdi.

A Milli Futbol Takımımız'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, milli takımın attığı gollerden sonra verdiği asker selamı ile ilgili Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Çalhanoğlu konu ile ilgili olarak, "O selam sadece ordumuza verilen bir mesajdı. Bizler futbolcuyuz, politikaya dahil olmak istemiyoruz. O selamı askerlerimize verdik ve sağ salim geri dönmeleri için onları motive etmeye çalıştık.

''BU MUAMELEYE MARUZ BIRAKILMASI ÇOK YAZIK''
Avrupa'da futbol hayatına devam eden milli futbolcularımıza verilen skandal tepkilerle ilgili olarak Hakan, ''Hiçbir şekilde bir politik simge veya provokasyonla alakası yoktu. Hepimiz barış yanlısıyız. Bu nedenle, Türk futbolcuların böyle kötü bir muameleye maruz bırakılması çok yazık..." ifadelerini kullanarak Almanlara en güzel cevabı verdi.

Hakan Çalhanoğludan Alman basınına asker selamı açıklaması Çok yazık

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