Hakan Çalhanoğlu özür diledi

Hakan Çalhanoğlu, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından, 2-0 yenildikleri ve 79. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktığı Roma maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Roma karşısında aldıkları yenilgi için "Dünkü sonuç hayal kırıklığı." ifadesini kullanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu şunları kaydetti:

"Oyunun kontrolü bizdeydi. Herkes gördü ki, biz her şeyi yaptık. Skor da üretebilirdik ama bu olmadı. Ben ikinci sarı kartı gördüğüm için üzgünüm. Taraftarlardan özür dilerim. Ne yazık ki derbiyi kaçıracağım. Ama yine de milli takım arasından sonra takım olarak gelecek maçlarda en iyi şekilde mücadele edeceğimize eminim."

Milan, ligin 8. haftasındaki derbide 15 Ekim'de Inter'e konuk olacak.