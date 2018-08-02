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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
02.08.2018 - 15:17, Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu kimdir? Eşi kim?

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Hakan Çalhanoğlu kimdir? Eşi kim?

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, geçen yıl evlendiği çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile boşanma kararı aldığını açıkladı. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Hakan Çalhanoğlu’na eşinden de yanıt gecikmedi. Peki, Hakan Çalhanoğlu kimdir?

Almanya doğumlu olan Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 tarihinde dünyaya geldi. Mannheim doğumlu Çalhanoğlu, ilk olarak Waldhof Mannheim altyapısına başladı. 2009 yılında Karlsruher'in altyapısına transfer olup U-17 takımında oynamaya başladı. Sonraki sezon U-19'da da oynamaya başladı.

2011-12 sezonunda A takım ile antrenmanlara çıkan futbolcu, Kasım ayında FC Schaffhausen ile oynanan hazırlık maçında ilk kez birinci takımda forma giymiş oldu. 5 Şubat 2012'de ise Karlsruhe kariyerinin ilk resmi maçına çıktı. 2. Bundesliga'da FC Erzgebirge Aue ile oynanan maçta teknik adam Jörn Andersen tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve maçı iki asistle tamamladı.

2012-13 sezonuna 1.FC Heidenheim'a kariyerinin ilk iki resmi golünü atarak başladı. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Liga futbolcusu seçildi.

HAMBURG SV

14 Ağustos 2012'de Hamburg ile sözleşme imzalayan futbolcu, 2013-14 sezonunda takıma katıldı. 9 numarayı alan futbolcu, 4 Ağustos 2013'te SV Schott Jena ile oynanan DFB-Pokal maçında ilk kez Hamburg forması giydi. Hakan Çalhanoğlu’nun daha önce İtalya-Milano’dakii Just Cavalli Club’da çalışan Brezilyalı Jaqueline Pinheiro ile eğlenirken çektirdiği fotoğraf uzun süre konuşulmuştu.

BAYER 04 LEVERKUSEN

Hakan Çalhanoğlu' nun Şampiyonlar Ligi maçında süre aldığı bir zaman 4 Temmuz 2014 tarihinde, Bayer Leverkusen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bayer Leverkusen'in sitesinden yapılan açıklamada yıllık 3 milyon Euro kazanacağı ve bonservis bedeli 14.6 milyon euro olduğu açıklandı.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Çalhanoğlu, Türkiye millî futbol takımını seçmiştir. Haziran 2010'daki Viktor Bannikov turnuvası ile Türkiye U-16 takımında forma giymeye başlamıştır. U-17 takımı ve U-19 takımı ile Avrupa Şampiyonası elemelerine katıldı.

Aralık 2012'de U-20 forması giymeye başladı. Türkiye'de düzenlenen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi.
Çalhanoğlu, 31 Mart 2015 tarihinde hazırlık maçında Türkiye'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Lüksemburg karşılaşmasının 87. dakikasında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu gol Türkiye formasıyla A takımlar seviyesinde attığı ilk gol oldu.

ÖZEL HAYATI

Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile 2017 Nisan ayında hayatını birleştirdi. Hakan Çalhanoğlu’nun daha önce İtalya-Milano’dakii Just Cavalli Club’da çalışan Brezilyalı Jaqueline Pinheiro ile eğlenirken çektirdiği fotoğraf uzun süre konuşulmuştu.

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