Hakan Çalhanoğlu: Kazanmak için çıkmıştık

Milan'ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'nın 3. haftasında takımının, başkent deplasmanında Lazio'ya 4-1 yenildiği maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yenildiğimiz için çok üzgünüz. Kazanmak için çıkmıştık. Onu hedeflemiştik. Maalesef başaramadık." dedi

İlk yarı rakiplerine karşı önde baskı uygulayamadıklarını dile getiren Hakan Çalhanoğlu, "Fazla önde pres yapamadık. İlk yarı, açıkçası Lazio bizden daha iyi oynadı." diye konuştu.

Devreye 2-0 geride girdikten sonra ikinci yarıya gidişatı değiştirmek niyetiyle başladıklarını kaydeden Hakan Çalhanoğlu, "İkinci yarıya, başka hedeflerle başlamaya çalıştık ama olmadı hemen gol yedik. O gol bizi yıktı. Sonradan yine ayakta durmaya çalıştık ama maalesef bugün elimizde olan bir şey değildi. Lazio, bugün iyi oynadı. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hakan, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamasıyla ilgili olarak, "Hocanın tercihi. Bugün öyle düşündü, öyle oynamak istedi." şeklinde konuştu.

Hakan Çalhanoğlu, soru üzerine Milano'daki yeni yaşamına da alışmaya başladığını ve İtalyanca çalıştığını belirterek, "Yavaş yavaş öğreniyorum. Biraz zamana ihtiyacım var ama şu an iyi ilerliyorum." açıklamasını yaptı.