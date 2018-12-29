Hakan Çalhanoğlu İtalya'da gönülleri fethetti

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Kaynak: Takvim
29.12.2018 - 10:27, Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu İtalya'da gönülleri fethetti

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Hakan Çalhanoğlu İtalya'da gönülleri fethetti

Milan’ın Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, yine gönülleri fethetti. Kanseri yenen Krisi ile fotoğrafını paylaşan Çalhanoğlu, ‘Sen dövüşçüsün, gurur duyuyorum.”

11 yaşındaki Milan taraftarı Krisi, kanser habtalığına yakalandı. Milan tutkusunun yanında başarılı yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'na olan hayranlığı nedeniyle İtalya'da gazetelerin manşetlerini süsleyen Krisi, artık çok mutlu. Kanseri yenen Krisi, defalarca bir araya geldiği Hakan'ın bu süreçte verdiği desteği asla unutmayacağını söyledi. Hakan da, dün Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, "Seni çok seviyorum. Sen bir dövüşçüsün. Seninle gurur duyuyorum" diye yazdı. On binlerce beğeni alan bu fotoğrafın altına yazılan yorumlar da dikkat çekti:

Hakan seni çok seviyoruz. İyi ki varsın.
Krisi de sen de uzun yaşa.
Yardımsever kimliğin her zaman olsun. Bu sevgin asla bitmesin Hakan.
Krisi'nin mutluluğu senin mutluluğun oldu.
Milan taraftarları seni çok seviyor

Hakan Çalhanoğlu İtalyada gönülleri fethetti

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