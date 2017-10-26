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Hakan Çalhanoğlu ilk golünü attı

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 10. haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun da gol attığı maçta Milan, deplasmanda Chievo Verona’yı 4-1 yendi.

AA
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Karşılaşma öncesi Lazio’nun fanatik taraftarlarının, geçen hafta ezeli rakipleri Roma’ya İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Nazi toplama kampında ölen ve günlüğüyle ünlenen Yahudi kızı Anne Frank’in fotoğrafıyla hakarette bulunmasından dolayı tüm Holokost kurbanları anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

4 HAFTALIK HASRET BİTTİ
Sezona şampiyonluk ümitleriyle giren ancak son haftalarda aldığı yenilgilerle zirve yarışından uzaklaşan Milan, deplasmanda Chievo Verona’yı, Suso, Bostjan (kendi kalesine), Hakan Çalhanoğlu ve Kalinic’in golleriyle 4-1 yenerek, 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi.
Karşılaşmaya, ilk 11’de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 55. dakikada takımının ani gelişen atağında takımının 3. golüne imza attı ve Serie A’daki ilk golünü kaydetmeyi başardı. Bu sonuçla Milan, puanını 16’ya yükseltti ve 8. basamakta kendine yer buldu.

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