Hakan Çalhanoğlu ilk golünü attı!

Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Suso, 42. dakikada Bostjan Cesar (k.k.), 55. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 64. dakikada Nikola Kalinic kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 61. dakikada Valter Birsa'dan geldi.HAKAN'DAN LİGDEKİ İLK GOL
Bu arada Milan'ın milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı maçta 1 de gol buldu. Hakan böylece Seria A'daki ilk golünü kaydetmiş oldu.
Öte yandan Hakan, Emre Belözoğlu'nun ardından Serie A'da gol atan ilk Türk oyuncu oldu.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN TAKIMI DA GALİP
Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nun formasını giydiği Freiburg, Almanya Kupası 2'nci Tur mücadelesinde sahasında Dynamo Dresden'i 3-1 mağlup etti.
Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 50'nci dakikada Nils Petersen, 61'inci dakikada Julian Schuster ve 81'inci dakikada Janik Haberer kaydederken, deplasman ekibinin tek golü 48'inci dakikada Rico Benatelli'den geldi.
Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.