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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
11.09.2019 - 00:56, Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu: "Halkımızın eleştirileri üzüyor"

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Hakan Çalhanoğlu: "Halkımızın eleştirileri üzüyor"

- Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'nin Moldova ile oynadığı karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduklarını ve şampiyona yolunda iyi devam ettiklerini belirten Çalhanoğlu, "Çok mutluyuz. 2 galibiyet aldık. İnşallah gelecek kampta da aynı isteğimizi ortaya koyarız. Arnavutluk'un kazanması da bizim için iyi oldu, mutluyuz. Eleştiriler gelecektir ama ben hiçbir zaman başımı eğmem. Sonuçta ben ülkem için oynuyorum ve milletimizi mutlu etmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Kendimden şüphem yok, kendime güveniyorum. Kalitem de ortada, bunu kaç kere ispatladım. Milan'da forma giyiyorum. Bugün önemli olan milli takımın galibiyeti. İnsan üzülüyor gene de halkımızdan böyle eleştiriler almaya ama devam etmemiz gerekiyor. İnşallah bu turnuvaya bu sefer rahat katılırız. Her zaman son dakikalara bırakıyoruz. Turnuvaya iyi başladık, iyi devam ediyoruz inşallah iyi de bitiririz" diye konuştu.

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