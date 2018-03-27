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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.03.2018 - 23:40, Son Güncelleme:

Hakan Çalhanoğlu: Gereksiz goller yedik

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Hakan Çalhanoğlu: Gereksiz goller yedik

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile 2-2 berabere kaldığı özel maçın ardından Hakan Çalhanoğlu ve Hasan Ali Kaldırım basın mensuplarının karşısına çıktı.

İlk olarak söz alan Hakan, ilk 20 dakikada oyuna iyi başladıklarını belirterek, "Gollerimizi de bulduk. 2 golden sonra istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarıya da böyle girdik. Karadağ'a pas yapmasında müsaade ettik, ileride baskı yapamadığımız için zorlandık. Gereksiz goller yedik bugün. Ama en önemlisi kaybetmemekti. Bu bizim ilk adımımızdı. Bu genç takımla bence iyi oynadık" dedi.

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HAKAN: "TECRÜBE EKSİKLİĞİNİ YETENEĞİMİZLE KAPATMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Yedikleri goller ile ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Pozisyon sağ tarafta başlıyor, ara sıra böyle şeyler oluyor ama yememek lazım, bomboş kaldı. Bunları videoda izleyip ders alacağız, değerlendireceğiz. Hatalar olacak ara sıra. Genç bir takım, tecrübe eksikliği var. Bu tecrübe eksikliğini yeteneğimizle kapatmaya çalışacağız. Sonuç 2-2, daha fazla çalışmalı ve daha iyi olmalıyız" diye konuştu.

"HER ZAMAN HER ŞEYİ İYİ YAPAMAYIZ"

Takımdaki atmosferin güzel olduğunu söyleyen Hakan, "Çok fazla genç var, atmosfer güzel. İlk maçtan sonra da güzel bir atmosfer yaşadık. Bu atmosferi inşallah sürdürürüz. Gençlerle birlikte tecrübeli oyuncularımız da var, biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Hocamız bizi yönlendirecek. Her zaman hatalar olacak, her zaman her şeyi iyi yapamayız" ifadelerini kullandı.

"GATTUSO BANA ÇOK YARDIMCI OLUYOR"

Hakan son olarak Milan'daki performansı ile ilgili olarak, "Gattuso benimle çok konuşuyor, bana çok yardımcı oluyor. Çok hırslıyım, isteyerek oynuyorum artık sahada. Cumartesi ve çarşamba günleri çok önemli maçlarımız var Juventus ve Inter'e karşı. Şimdi dinlenip, daha sonra elimden geleni yapmaya çalışacağım" diyerek sözlerini noktaladı.

HASAN ALİ: "GENÇ VE İSTEKLİ BİR KADROMUZ VAR"

Hasan Ali Kaldırım ise iyi bir hazırlık maçı oynadıklarını söyleyerek, "Bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu. Skoru bulduk, 2-0 öne geçtik. Normalde maçı bitirmemiz gerekiyordu, devre ye girmeden gol yedik, ikinci devre ritmimizi kaybettik. Rakip de baskı kurmaya çalıştı. Son dakikada gelen golle berabere kaldık. İyi bir hazırlık maçıydı. Kazanarak bitimek istiyorduk, olmadı. Özellikle illk devre iyi oynadığımızı düşünüyorum. Geleceğe ümitle bakabileceğimizi düşünüyorum, genç ve istekli bir kadro var. Biraz tecrübe kazandıktan sonra, iyi maçlar çıkaracağımızı ve turnuvalara iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum" dedi.

"ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

İkinci devrede uzun toplarla çıkmaya çalıştıklarını ve bunun kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Hasan Ali, "Rakip önde baskı yapmaya başladıktan sonra topu tutamadık, uzun toplarla çıkmaya çalıştık. Rakip takımın bizden daha uzun boylu isimleri vardı. Onların lehine döndü oyun. Topu yerde tutamadık, oyunun ritmini kaybettik ikinci devre. Golü yemeden önce bizim de pozisyonlarımız vardı, pozisyonları doğru oynasaydık farkı da açabilirdik. Dönen top gol oldu. Üzgünüz, kazanarak dönmek istiyorduk ama bu bize ders oldu. Önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

"HER TAKIMIN ŞAMPİYONLUK ŞANSI VAR"

Hasan Ali Kaldırım, ligdeki şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak ise "Bir veya iki takım şampiyonluğa oynamıyor, biz biraz geride olsak da her takımın şansı var. Maçlar oynanmadan ne olacağı belli olmuyor, bunu bu sezon birçok kez gördük. Maçtan maça bakmak lazım. Bu hafta sonu lig maçları var, belki başka şeyler konuşulacak. Her takım şampiyonluğa aday, maçlarını kazanan şampiyon olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

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