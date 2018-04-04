Hakan Çalhanoğlu canlı yayında!
4 Mart’ta oynanması planlanan ama Fiorentina kaptanı Davide Astori’nin trajik ölümü sebebiyle ertelenen Milano Derbisi, bu akşam canlı yayınla Nesine.com’da olacak.
Milano Derbisi’nde öne çıkanlar, takımlardan son haberler
- 2-4 Mart haftasında, maçı Marco Di Bello’nun yöneteceği açıklanmıştı. İtalya Futbol Federasyonu derbinin hakemini değiştirmedi, bu akşam da Di Bello düdük çalacak.
- Bu sezon 12 Serie A maçında görev yapan Di Bello, 50 kez sarı kartına başvurdu. 2 kez direkt kırmızı kart gösterdi, 3 kez de penaltı çaldı.
- Inter, Di Bello ile hiç kaybetmezken (5 maç – 4 galibiyet), Milan da bu sezon Chievo deplasmanında 4-1 kazanmıştı.
- Milan’da sağ bek Andrea Conti sakat, orta sahadan Lucas Biglia cezalı.
- Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla 24 Serie A maçına çıktı. (3 gol – 4 asist)
- Inter’de ise stoper Andrea Ranocchia dışında eksik yok.
- Son 2 lig maçında 6 gol atan kaptan Mauro Icardi çok formda. (25 maç – 24 gol)
İstatistikler, iddaa oranları
- Milan, iç sahadaki son 4 lig maçını kazandı. Derbiyi kazanmasına 2,40 oran açıklandı. Kuponunuza eklemek için tıklayın!
- Aralarındaki son 3 lig maçında toplam 15 gol izledik. Karşılıklı gol olması için 1,45 oran açıklandı. Kuponunuza eklemek için tıklayın!
- Son 4 lig maçında gol yemeyen, bu 4 maçın 3’ünü kazanan Inter’in derbiyi kazanmasına ise 2,30 oran açıklandı. Kuponunuza eklemek için tıklayın!
- Hakan Çalhanoğlu’nun mücadele edeceği Milano Derbisi, canlı yayınla Nesine.com’da olacak, kaçırmayın!
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