Hakan Bilal Kutlualp: Serdar Aziz tamam
Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Serdar Aziz, transferiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Serdar Aziz'in sarı lacivertlilere transfer olduğunu iddia etti.
Kutlualp, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Serdar Aziz tamam" yazdı.
Hakan Bilal Kutlualp, geçmiş dönemde Alex de Souza ile birlikte Anelka, Appiah, Pierre van Hooijdonk gibi isimlerin Fenerbahçe'ye kazandırılmasında da büyük rol oynamıştı.
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