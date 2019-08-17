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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.08.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Hakan Balta'nın oğlu Bayern Münih'e transfer oldu

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Hakan Balta'nın oğlu Bayern Münih'e transfer oldu

Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılıların altyapısında sürdürdüğü futbol yaşamını artık Almanya devi Bayern Münih'in altyapısında devam edecek. 

Galatasaray'da oynadıktan sonra futbolu bırakan Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılıların altyapısında gösterdiği iyi performans dikkatleri üzerine çekmişti. Çağrı Hakan, bu başarısını artık Almanya'da sürdürecek. Genç futbolcu Almanya devi Bayern Münih'in altyapısına transfer oldu. 

Hakan Balta: "Bir gün parçalı forma altında seni Ali Sami Yen’de görmek tek hayalimiz, biliyorsun" 

Bu transferin ardından baba Hakan Balta sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunarak, "Canım oğlum... Daha başarılı, daha güçlü olmak için çıktığın bu yolda Allah seni utandırmasın. Nerede olursan ol, çok çalışıp başarıyı koparacağına eminim. Daha yolun başındasın, zaman neyi yaşatır bilemeyiz ama bir gün parçalı forma altında seni Ali Sami Yen’de görmek tek hayalimiz, biliyorsun. Yeni takımında burada edindiğin sporcu ahlakını sürdüreceğinden şüphem yok. Büyük bir camiadan yine büyük bir takıma geçiyorsun. Sana söylediklerimi hiç kulak ardı etmediğini bildiğimden sana tek sözüm Allah utandırmasın oğlum" ifadelerini kullandı.

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Çağrı: "Galatasaraylı Çağrı olarak Almanya’da çok başarılı olup sizleri hep gururlandıracağıma söz veriyorum" 

Çağrı Hakan Balta da sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşarak, "8 yıldır büyük Galatasaray formasını giyebildiğim için çok mutluyum. Beni seven ve bana hep güvenen tüm Galatasaray ailesine çok teşekkür ederim. Siz benim ailemsiniz. Hep öyle kalacaksınız. Bana bu değerli plaketi layık gören sayın koordinatörümüz Ali Yavaş’a çok teşekkür ederim. Hep en güzel köşemde saklayacağım. Üzerimde emeği olan hocalarımdan İrfan hocam, Mithat hocam ve teknik ekipteki herkese ayrıca çok teşekkür ederim. Takım arkadaşlarım.. Sizleri çok özleyeceğim. Şimdi belki kısa, belki de uzun bir süre için ayrılık vakti. Galatasaraylı Çağrı olarak Almanya’da çok başarılı olup sizleri hep gururlandırmak ve aynı çatı altında tekrardan bir araya gelmek için çok çalışacağıma söz veriyorum. Dualarınızı üzerimden eksik etmeyin, hoşçakalın" açıklamasında bulundu. 

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Hakan Baltanın oğlu Bayern Münihe transfer oldu

 

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