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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
18.08.2018 - 21:21, Son Güncelleme:

Hakan Balta futbolu bıraktı

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Hakan Balta futbolu bıraktı

Galatasaray'da uzun yıllar forma giydikten sonra takıma girmekte zorlanan Hakan Balta, futbolu bıraktığını açıkladı. Tecrübeli isim, sosyal medya hesabından aktif futbol yaşamına son verdiğini açıkladı.

İşte Hakan Balta'nın açıklaması:

Altı yaşında başladığım aktif futbol hayatıma bugün son veriyorum.Oynadığım CSV97,SCSiemensstadt,Reinickendorfer Füchse,Hertha BSC,Vestel Manisaspor,Türk Milli Takımı ve Galatasaray kulübüne sonsuz teşekkür ederim.Hayatımın yaklaşık üçte birini geçirdiğim Galatasaray’ın yeri tabiki apayrı. Onbir senede burada kazandığım başarılardan ziyade benim için herz aman Galatasaray formasının ağırlığını taşıyabilmek ve sizlere saha içinde ve dışındaki futbolcu kimliğimle örnek olabilmek hep önceliğim oldu.

Birlikte çalıstığım başkanlarıma, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve bütün kulüp çalışanlarına da her şey için minettarım. Karşılıklı oynadığım arkadaşlara ve kulüplere de teşekkür ederim.Bir hatamız olduysa da affola. En büyük teşekkürü aileme borçluyum. İyi günde kötü günde her zaman arkamdaydılar.Desteklerini hiçbir zaman eksik etmediler.. Ve gelelim sizlere...Büyük Galatasaray taraftarı. Geldiğim ilk günden beri beni bağrına basan, destekleyen ve adımı her bağırdıklarında iyiki burdayım dedirten Galatasaray taraftarı.Geriye dönüp baktığımda tüm güzel anılarımda sizler varsınız.Yarın sizlere stadta sadece Galatasaray’ın futbolcusu Hakan Balta olarak veda edeceğim.Biliyorumki hep bir arada olacağız.Sizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin...

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