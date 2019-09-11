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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.09.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Hakan Arslan'dan Başakşehir'e gözdağı

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Hakan Arslan'dan Başakşehir'e gözdağı

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Medipol Başakşehir ile yapacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Hakan, kulüp tesislerinde antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirtti.

Karşılaşmanın zor geçeceğini dile getiren Hakan, "Biz de çıkış yakalamak istiyoruz. Milli takım arasına kadar 3 maçlık bir periyodumuz oldu. Beşiktaş'ı yenerek lige çok iyi başladık, Beşiktaş'ı yendikten sonra biraz hedefler büyüdü gibi hissettik. Taraftarımızı biraz heyecanlandırdık açıkçası. Doğal olarak bizden devamını bekliyorlar." dedi.

Sezona damga vurmak istediklerini ancak Rize deplasmanında beklemedikleri bir mağlubiyet ve iç sahada Gazişehir Gaziantep ile berabere kaldıklarını anımsatan Hakan, "Geçtiğimiz sezonlarda da İstanbul'da büyük takımlara karşı çok iyi performans sergiledik. Yine yapabiliriz. Başakşehir'in çok iyi dönemlerinde de kazandığımız maçlar oldu. Ümit ediyorum ki tekrardan bu başarıyı sağlayabiliriz. Takımımız bunu yapabilecek güçte ve kalitede. Gerçek kimliğimizi ortaya koyarsak Başakşehir maçını kazanırız." diye konuştu.

- Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışması yaptı. Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Milli takımda bulunan Emre Kılınç'ın yer almadığı antrenmana, sakatlıkları nedeniyle Ziya Erdal, Barış Yardımcı ve Armin Djerlek katılmadı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Hakan Arslandan Başakşehire gözdağı

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