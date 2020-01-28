Hahnenkamm Kayak Yarışlarına özel sponsor

Avusturya’nın Kitzbühel kasabasında gerçekleşen 2020 Hahnenkamm Kayak Yarışlarına sponsor olan dünyaca ünlü moda markası Tommy Hilfiger, yarışlar için düzenlediği Kitz-Race-Party’de ünlü pop grubu The Black Eyed Peas’ı sahneye çıkardı.

The Black Eyed Peas performansı, Tommy Hilfiger Resmi Moda Sponsorluğunun kalbinde yer alan pek çok aktiviteden biri oldu. Tommy Hilfiger ve Dee Hilfiger ile Tommy Hilfiger Global ve PVH Europe CEO’su Daniel Grieder, 25 Ocak'ta 23. kez koşulan Kitz-Charity-Trophy yarışına katıldı. Spor, iş ve kültür dünyasından seçkin isimler, ünlü “Streif”in son metrelerindeki eğlenceli, dev slalomda mücadele ederek zor günler geçiren yerel tarım ailelerini desteklemek amacıyla yardım topladı. Bu yılki yardımseverlik yarışında toplam 200 bin Euro toplandı.

Karlı yamaçları süsleyen cesur Tommy Hilfiger dokunuşlarının yanı sıra bir hava balonu, yarış ve kapı bayrakları ile ünlü yokuş aşağı yarışın başlangıç ve bitiş çizgisi flamaları markanın kırmızı, beyaz ve mavi logosunu taşıdı. Yarış pistinin Alışveriş Köyünde kurulan Tommy Hilfiger pop-up mağazada etkinlik için tasarlanan benzersiz bir tişörtü de içeren üçüncü TommyXRossignol koleksiyonu ile birlikte 2020 Kış – Pre-spring Tommy Hilfiger kadın ve erkek spor giyim stillerinden bir seçki sergilendi. Kitzbühel'in merkezindeki Tommy Hilfiger mağazası da bir vitrinini Hahnenkamm Yarışlarının sponsorluğuna ve en yeni TommyXRossignol kapsülüne ayırdı.